“Il mio futuro”, l’amatissima attrice ha detto si: proposta di matrimonio e annuncio da sogno; il post sui social ha ottenuto il pieno di likes.

“Il mio amore, la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro.” Con queste parole, accompagnate da alcuni scatti dolcissimi, l’amatissima attrice ha annunciato che sta per sposarsi! Un post sui social dolcissimo, che ha ottenuto il pieno di likes e commenti.

La 35 enne è pronta a sposare il suo fidanzato, che le ha fatto la proposta di matrimonio, con tanto di anello di diamanti: impossibile non notarlo negli scatti condivisi sui social. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Matrimonio in arrivo per l’amatissima attrice: l’annuncio social è dolcissimo, ha detto si

Il suo sorriso parla da solo: felicità immensa per l’amatissima attrice, che ha annunciato le sue nozze imminenti! Una serie di scatti dolcissimi, in cui i futuri sposi si mostrano uniti, complici e più emozionati che mai. Ed è impossibile non notare l’anello di fidanzamento con diamante. Di chi stiamo parlando?

Di Lindsay Lohan e il suo compagno Bader Shammas, manager impegnato nel mondo della finanza, che vive a Dubai. L’attrice ha detto si alla proposta di matrimonio ed è pronta a legarsi per sempre a lui. Una notizia inaspettata, dato che la star non ha mai parlato molto della sua vita privata: è la prima volta che si mostra pubblicamente con la sua dolce metà, anche se le voci sulla loro relazione circolavano già da tempo. Ora non ci sono più dubbi: è vero amore e sarà eterno.

Il post, condiviso dalla star sui social, ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di auguri e congratulazioni per la coppia. Non possiamo che unirci a loro e mandare ai futuri sposi i nostri migliori auguri di cuore. Viva l’amore!