Gf Vip, scoppia la discussione subito dopo la puntata: Katia e Sophie si scontrano per le nomination.

Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip e ci aspettano, come succede ogni volta, tanti colpi di scena. Nella scorsa puntata, al televoto abbiamo ritrovato Sophie, Carmen, Katia e Miriana. Non era ad eliminazione. Miriana è stata la preferita del pubblico, ma gli altri concorrenti hanno creduto per pochi minuti fosse stata eliminata.

E’ rientrata e con grande stupore dei presenti ha rivelato la sorpresa. Anche per questa sera il televoto è tutto al femminile. A scontrarsi ritroviamo Carmen, Lulù, Clarissa, Manila e Soleil: chi sarà eliminata? Proprio le nomination hanno portato, subito dopo la puntata di venerdì a delle discussioni. In particolare, tra Katia e Sophie c’è stato un duro battibecco. Ma qual è il motivo? Scopriamolo insieme.

Leggi anche Avete mai visto Jessica al GF vip senza trucco? Com’è al naturale

Gf Vip, scoppia la discussione in casa: Katia e Sophie ai ferri corti dopo la puntata

Venerdì scorso c’è stato il tanto atteso confronto tra Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Sappiamo che alla donna non è piaciuto l’atteggiamento del suo compagno, in particolare legato al suo rapporto con Soleil. Nella diretta di venerdì, però, sembra che fra i due sia arrivato il chiarimento.

Leggi anche “Me ne vado”, concorrente abbandona la casa del Gf Vip 6: clamoroso addio

Il momento delle nomination crea sempre piccoli screzi e le incomprensioni diventano sempre più forti. Anche questa volta, come la scorsa volta, il televoto è tutto al femminile. Carmen, Soleil, Manila, Lulù e Clarissa sono in nomination. Ma subito dopo la diretta, c’è stata una discussione per le nomination fatte. Il battibecco è nato prima tra Soleil e Sophie, ma pochi minuti dopo, ad essere protagonista insieme all’ex tronista di Uomini e donne c’è stata Katia.

Ma qual è il motivo? Molti e anche Katia, hanno accusato Sophie e altre persone di essersi coalizzate per votare Manila. La 19enne, dal canto suo, ha ribadito più volte che non è stato così, altrimenti avrebbe dovuto pensare questo anche quando lei è stata nominata da più persone insieme. “Ci sono due scelte o essere sincere o essere parac***”, ha detto Sophie e Katia: “Io non sono sciocchina come te“. L’ex tronista ha detto che non può sentirsi dire chi deve nominare, perchè a prescindere da quello che succede, i suoi coinquilini sono sempre pronti a giudicare, tutto il giorno.