Soleil Sorge è una delle protagoniste di questo Gf Vip: ma avete mai visto sua madre?

Da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, abbiamo visto, spesso, al centro delle dinamiche del gioco, lei, Soleil Sorge. L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, dove, nel programma di Maria De Filippi è scesa come corteggiatrice. Ma subito dopo quell’esperienza si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Soleil ha, infatti, partecipato anche a L’isola dei famosi. In Honduras ha dimostrato di essere una vera leader, vincendo quasi tutte le prove. Ha anche partecipato a Pechino express, in coppia con sua madre. Sapete chi è? Scopriamolo insieme.

Soleil Sorge è al centro dell’attenzione del Gf Vip: chi è sua madre

Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste del Gf Vip. Fin dall’inizio si è trovata spesso a ad essere la protagonista delle clip mostrate in diretta. Nelle prime puntate, al centro dell’attenzione, c’era il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi.

I due, in passato, si sono frequentati. Il concorrente ha cercato di avvicinarsi nuovamente a lei, ma ha trovato solo un muro. Nelle ultime settimane, invece, l’attenzione è caduta sul suo rapporto con Alex Belli. I due hanno stretto una forte amicizia, ma questo rapporto, in particolare i gesti troppo affettuosi tra di loro, non sono piaciuti a Delia Duran, moglie dell’attore. Non è la prima volta per Soleil, in un reality. Ha partecipato anche a L’Isola dei famosi e all’ottava edizione di Pechino Express. Qui, nel programma condotto da Costantino Della Gherardesca ha partecipato con sua madre. Sapete chi è la donna?

Ecco la mamma della concorrente. Si chiama Wendy Kay ed è originaria degli Stati Uniti. Sembrerebbe che le due siano molto unite, tanto da sembrare amiche. A Pechino Express hanno dimostrato entrambe di essere molto forti e nonostante le difficoltà non si sono mai fermate. La coppia madre e figlia, nel reality, si è classificata al quinto posto.