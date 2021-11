Conosci la mamma di Anna Tatangelo? La cantante è molto legata alla sua famiglia e ai suoi genitori.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale. Era giovanissima quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. E’ diventata nota grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2002 nella sezione ‘Giovani’, con il brano Doppiamente fragili.

Negli ultimi tempi è molto impegnata. La cantante ha preso le redini del nuovo programma in onda su canale 5, Scene da un matrimonio, dove riveste il ruolo di conduttrice. Ma la stiamo vedendo anche nella nuova edizione di All Together now, dove, insieme a Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga, ricopre il ruolo di giudice. Anna è molto legata alla sua famiglia. In un vecchia intervista nel salotto di Mara Venier a Domenica In, ha parlato del forte legame con i suoi genitori. Voi avete mai visto la mamma dell’artista?

Anna Tatangelo, avete mai visto sua mamma? E’ una donna bellissima

Negli ultimi tempi Anna Tatangelo è sempre impegnata. La stiamo vedendo nel ruolo di giudice, ad All Togheter Now, dove, nel programma condotto da Michelle Hunziker è affiancata da Francesco Renga, Rita Pavone, e J-Ax. Ma la cantante si è cimentata anche in un altro ruolo, quello di conduttrice.

Ad ottobre, infatti, è diventata la conduttrice del nuovo programma di canale 5 Scene da un matrimonio e dobbiamo dire che Anna è bravissima. E’ molto legata alla sua famiglia e ha parlato di questo rapporto anche in una vecchia intervista, rilasciata ai microfoni di Mara Venier, a Domenica In. Voi, avete mai visto sua mamma?

Si chiama Palmira ed è la madre di Anna Tatangelo. E’ una bellissima signora. A Mara Venier, la cantante di Sora ha detto che sua madre è un carro armato, una donna che lotta e che non si arrende. Palmira, proprio a lei, a sua figlia, ha insegnato tantissimo. Secondo voi, Anna Tatangelo e sua madre si somigliano?