Ricordate Maria Monsè nel film Annarè? Ha recitato con Gigi D’alessio 23 anni fa

Ricordate quando Maria Monsè ha recitato al fianco di Gigi D’Alessio nel film Annarè? Sono passati 23 anni.

Al Grande Fratello Vip, la settimana scorsa, sono arrivate due nuove concorrenti, Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Il reality è molto seguito, per questo, non chiuderà il 13 dicembre, come concordato da contratto, ma finirà il 14 marzo.

Alfonso Signorini dopo i due nuovi ingressi, ha comunicato che, ce ne saranno degli altri in queste settimane. Maria Monsè è entrata da poco meno di una settimana ma già si sta facendo notare in casa. E’ un’attrice. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo arriva nel 1992, quando prende parte alla seconda edizione del programma televisivo Non è la Rai, condotto da Paolo Bonolis. Ma ricordate quando la Monsè ha recitato al fianco di Gigi D’Alessi in Annarè? Sono passati ben 23 anni.

Maria Monsè, la ricordate in Annarè? Sono passati ben 23 anni

Maria Monsè da circa una settimana è entrata a far parte del Grande Fratello Vip. Questa non è la sua prima volta nel reality. L’attrice ha partecipato alla terza edizione del Gf vip, quando al timone c’era Ilary Blasi.

Adesso, è pronta a mettersi nuovamente in gioco. Il suo ingresso è stato accolto da un’ondata di risate. Il motivo? Quando la Monsè è entrata in casa, Giucas Casella non l’ha subito riconosciuta, ed è stato molto titubante nel scoprire il nome. Anzi, il concorrente ha scambiato l’attrice per Adriana Volpe. E’ stato un momento molto particolare, le risate sono state garantite. Sappiamo che la Monsè ha recitato in tanti film, ma ricordate quando è stata al fianco di Gigi D’Alessio in Annarè? Da allora sono passati ben 23 anni.

Ecco Maria Monsè nel film tanto amato e che ha ottenuto un grande seguito. Qui, l’attuale concorrente del Gf vip, ha recitato al fianco dell’artista. Sono passati tanti anni, all’epoca era giovanissima, aveva circa 26 anni. Maria Monsè è sempre stata una donna bellissima e dal forte fascino, impossibile dire il contrario. Si è sempre distinta e siamo certi che, anche nella casa del Grande Fratello Vip, saprà stupirci come solo lei sa fare!