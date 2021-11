Sapete chi è il marito di Penelope Cruz? E’ un attore molto famoso, hanno recitato spesso insieme.

Penelope Cruz è un’attrice molto amata ed è anche una modella. Ha studiato quando era piccola danza classica al Conservatorio Nazionale di Spagna. Si è poi appassionata alla recitazione e ha così iniziato a frequentare la scuola di arte drammatica di Cristina Rota.

Ha iniziato a muoversi nel mondo dello spettacolo quando era ancora un’adolescente, muovendo i primi passi nella moda. Nel 1992 debutta sul grande schermo con Prosciutto prosciutto, con cui ottenne la prima candidatura al Premio Goya come miglior attrice protagonista. L’attrice ha anche lavorato in Italia, con la pellicola La ribelle, dove ha vestito i panni di un’adolescente siciliana, a cui hanno fatto seguito altri lavori. E’ amata e apprezzata in tutto il mondo e con una carriera come la sua, sarebbe difficile il contrario. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete chi è suo marito? Hanno spesso recitato insieme.

Penelope Cruz, chi è suo marito: hanno recitato spesso insieme

Attrice e modella spagnola, Penelope Cruz è conosciuta in tutto il mondo. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, quando era adolescente. Il primo debutto cinematografico c’è stato nel 1992, con Prosciutto Prosciutto.

E’ stata candidata per ben tre volte ai premi Oscar e ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi. La Cruz è una vera e propria star! Ma cosa sappiamo della sua vita privata? L’attrice ha avuto una relazione con il compositore Nacho Cano e con gli attori Tom Cruise e Matthew McConaughey. Dal 2010 è sposata con un famoso e amatissimo attore: sapete chi è il fortunato?

E’ Javier Bardem, l’attore che ha conquistato il cuore dell’attrice. La coppia si è sposata nel 2010, ma sono insieme dal 2007. Hanno avuto due figli, nati nel 2011 e nel 2013. A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti sul set, perchè, come vi abbiamo detto, hanno spesso recitato insieme. I due si sono incontrati quando hanno recitato nel film Prosciutto Prosciutto, che, ricordiamo, è stato il film con cui Penelope Cruz ha debuttato sul grande schermo nel 1992. Ma l’amore è nato qualche anno più tardi.