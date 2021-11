LDA è uno dei giovanissimi talenti di Amici, ma voi avete mai visto la sua mamma? Si chiama Carmela ed è uno splendore, eccola qui.

È uno dei giovanissimi talenti di Amici, LDA. Entrato a far parte della scuola nel corso della sua prima puntata, Luca D’Alessio ha saputo scrollarsi immediatamente il cognome piuttosto importante che ha sulle spalle. Ed ha saputo dimostrare il suo incredibile talento. Non soltanto, infatti, il giovanissimo napoletano è riuscito a vincere diverse sfide, ma ha saputo scalare le vette delle classifiche italiane con il singolo ‘Quello che fa male’.

Non sappiamo come andrà a finire il suo percorso nella scuola di Amici e né tantomeno se sarà lui il vincitore di questa ventunesima edizione del talent di Maria De Filippi. Una cosa, però, è certa: LDA è tra i volti più amati della scuola. Con la sua simpatia, il giovane Luca travolge tutti. E con la sua musica e le sue canzoni, infine, fa cantare ciascuno di noi. Siete curiosi, a questo punto, di sapere qualche cosa in più su di lui? Conosciamo tutti suo padre e recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di sua sorella Ilaria, ma avete mai visto sua mamma? Ci pensiamo immediatamente: che splendore!

Avete mai visto la mamma di LDA?

Cosa sappiamo sul giovanissimo LDA, cantante e talento di questa nuova edizione di Amici? Spesso e volentieri, vengono fatti paragoni tra lui e suo padre, nonché Gigi D’Alessio. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su sua madre? Chi è? E, soprattutto, com’è?

Come in molti sapranno, la madre di Luca, Claudio ed Ilaria è la splendida Carmela Barbato, prima moglie di Gigi D’Alessio. A quanto pare, la donna sembrerebbe essere parecchio riservata. Ed ad oggi sembrerebbe non avere alcun tipo di account social. È proprio per questo motivo che rintracciare una sua foto è stato piuttosto complicato. Spulciando, però, con attenzione il profilo Instagram di Claudio, primogenito della coppia, siamo a riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. Volete vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! È proprio una splendida donna, siete d’accordo?