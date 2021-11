Il Professore de La Casa di Carta è il protagonista di una nuova serie: l’avete visto nel ruolo di Logain? Tutto quello che c’è da sapere su questa nuova imperdibile avventura.

È uno degli attori più amati degli ultimi anni. Il ruolo de Il Professore ne La Casa di Carta lo ha reso famoso in tutto il mondo. Parliamo di Alvaro Morte, attore spagnolo, protagonista della serie tra le più seguite di sempre. Serie che sta per concludersi definitivamente, con la seconda parte dell’ultima stagione che saranno disponibili dal 3 dicembre. Forse non tutti sanno, però, che l’attore ha iniziato un’altra incredibile avventura.

Lo avete visto nel ruolo di Logain Ablar nella nuova serie di Amazon Prime Video? Resterete senza parole! Scopriamo tutti i dettagli.

Alvaro Morte è il mitico Professore de La Casa di Carta: lo avete visto nel ruolo di Logain ne la Ruota del Tempo?

I fan di tutto il mondo sono in attesa degli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta. Mancano ormai pochissimi giorni al gran finale, ma, nel frattempo, gli amanti di Alvaro Morte possono vederlo in altre vesti. Il mitico professore de La Casa di Carta infatti è uno dei protagonisti della nuova serie La Ruota del Tempo, disponibile su Amazon Prime dal 19 novembre. Finora, sono usciti i primi quattro episodi della serie e il personaggio interpretato da Alvaro Morte appare a partire dal terzo.

Si tratta dell’ “incalanatore” Logain Ablar, che si rivelerà un personaggio chiave della serie tv fantasy di Robert Jordan. Ecco come si mostra in questo nuovo interessante ruolo:

Si tratta di una serie davvero incredibile: la più vista dell’anno su Prime, come annunciato dalla piattaforma a poche ore dall’uscita. Che ne dite di iniziare la visione? Non ve ne pentirete.