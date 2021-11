Tu si que vales, chi è Giovannino: ecco l’identità del disturbatore di Sabrina Ferilli, che ha divertito i telespettatori del sabato sera.

Sabato 27 novembre 2021 è andata in onda la finalissima di Tu si que vales. Un’ultima strepitosa puntata in diretta, per concludere un’edizione record: ascolti stellari dal primo all’ultimo appuntamento. A rendere unico lo show di Maria De Filippi, oltre al talento dei concorrenti, è stato il cast: dai giudici Teo, Gerry e Rudy alla mitica Sabrina Ferilli. Senza dimenticare il simpaticissimo Giovannino! Ma sapete chi si nasconde sotto il mantello rosso e la faccia blu?

Il disturbatore della Ferrili ha divertito tantissimo i telespettatori: i siparietti con la bellissima attrice romana hanno rappresentato i momenti più divertenti dello show. Ma scopriamo chi è quel dispettoso ometto dalla faccia blu!

Giovannino è la mascotte di Tu si que vales: chi si nasconde sotto il mantello?

Ci ha fatto ridere fino alle lacrime durante questa incredibile edizione di Tu si que vales. Per Sabrina Ferilli è stato un vero e proprio incubo, ma per i telespettatori è un piccolo grande mito! Di chi parliamo? Di Giovannino, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del programma di Canale 5. Il piccolo disturbatore della Ferilli è apparso nella trasmissione con la faccia blu e un mantello rosso, ma chi si nasconde sotto il travestimento?

Ebbene, il mitico Giovannino è in realtà Giovanni Iovino, un attore di 26 anni originario di Napoli. La sua carriera è iniziata nei villaggi turistici, ma successivamente ha avuto ruoli in Gomorra ( terza stagione) e, sul grande schermo, in Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, di Matteo Garrone. L’attore è molto attivo anche su Instagram, dove il suo profilo conta più di 10 mila followers. Potrete trovarlo col nick name “giovanni_is_giovannino”.

Il malefico disturbatore di Sabrina tornerà anche nella prossima edizione dello show? I telespettatori se lo augurano tanto. E voi avete seguito questa edizione della trasmissione targata Maria De Filippi?