Valeria Marini, conoscete tutti il suo titolo di studio? Chi l’avrebbe mai detto

Valeria Marini è uno dei personaggi più conosciuti nel panorama italiano, sappiamo molto su di lei e sulla sua esuberanza, ma sapete qual’è il suo titolo di studio?

Valeria Marini è l’iconica showgirl e sex symbol che ha avuto una carriera strabiliante. Fin da giovanissima ha sempre mostrato il suo carattere spumeggiante e giocoso. Iconica la sua frase “baci stellari”. Ha esordito come primadonna a diversi varietà di Bagaglino e questo l’ha lanciata verso la sua longeva carriera televisiva. Può essere considerata sicuramente come una delle “regine dei reality”, infatti ha partecipato a moltissimi, tra cui ben tre edizioni del Grande Fratello Vip, l’ Isola dei famosi, e Tempation Island Vip, con cui ha partecipato nel 2018 con l’ormai ex Patrick Baldassari. La Marini nasconde anche un gran cervello, sapete qual’è il suo titolo di studi?

Valeria Marini: Conoscete tutti il suo titolo di studi?

Valeria Marini ha intrapreso la sua carriera di attrice e showgirl fin da giovane, ma questo non le ha impedito di portare a termine la scuola. Al di fuori del mondo dello spettacolo, Valeria è anche un imprenditrice, infatti possiede una sua personale linea di abbigliamento che si chiama Baci Stellari Valeria Marini Couture. La sua passione per la moda e il luccichio l’ha sicuramente ispirata a disegnare le collezioni, che vedono abiti da sera in pieno stile Valeria Marini. Trasparenze, strass e colori seducenti sono solo alcune delle caratteristiche della sua collezione.

La Marini ha frequentato il Liceo Classico G. Maria Dettori di Cagliari, città di origine della madre, dove Valeria ha vissuto dopo la separazione tra i suoi genitori. Successivamente ha terminato il suo percorso di studi a Roma, città che poi le ha regalato un grande successo e dove è iniziata la sua carriera. Dopo aver conseguito il diploma Valeria Marini non ha continuato gli studi, poiché si è voluta dedicare fin dall’inizio al suo sogno nel mondo della televisione. Una curiosità su di lei è che dopo la scuola ha iniziato a fare la modella con lo pseudonimo di Lolly.

L’ avreste mai detto del diploma classico di Valeria Marini?