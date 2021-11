Vedere la mamma di Elodie ti lascerà senza fiato: quando la bellezza è nel DNA

Dalla sua partecipazione alla quindicesima edizione di Amici, Elodie è una delle cantanti più amate in Italia: sapete chi è sua mamma?

Una voce magnifica e una bellezza da capogiro, qualità che le hanno permesso di conquistare il pubblico fin dai tempi della sua partecipazione all’edizione 2015/2016 di Amici. Dopo 5 anni, Elodie Di Patrizi è una vera star della musica italiana e a soli 31 anni vanta collaborazioni con i più grandi artisti nostrani.

Non solo: memorabili sono state le sue presenze al Festival di Sanremo, sia nelle vesti di concorrente che in quelle di co-conduttrice. Un successo arrivato dopo un passato difficile: “Potrei fare un film della mia vita dagli 8 anni ai 23″, ha confessato tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato senza filtri aspetti abbastanza turbolenti della sua adolescenza.

A segnarla in particolare sono stati il difficile divorzio dei genitori e la malattia di sua madre, oggi fortunatamente guarita. A proposito della mamma di Elodie, l’avete mai vista? Preparatevi a restare senza parole, è davvero una bellissima donna!

Chi è Claudia Marthe, mamma di Elodie: somiglianza pazzesca!

Iniziamo subito col dire che madre e figlia hanno in comune due cose: bellezza e passione per l’arte. Ebbene sì: la mamma di Elodie, Claudia Marthe, è un’artista visuale.

Di origini creole, la donna proviene dalla Guadalupa, nelle Antille francesi. Non è noto come abbia conosciuto Roberto, il papà di Elodie da cui ha divorziato e sembra che attualmente non abbia nessun compagno. Sul suo profilo Instagram pubblica spesso le proprie opere ed è appassionata di tatuaggi e di animali.

Il legame con sua figlia è stato caratterizzato da frequenti alti e bassi, ma l’amore tra le due è palpabile nelle immagini che le ritraggono insieme. Capelli biondi cortissimi e occhi verdi, Claudia Marthe è davvero una donna splendida proprio come la sua bellissima Elodie.

Visto che meraviglia?