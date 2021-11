“Una vera e propria bomba”: l’annuncio a sorpresa di Lorella Cuccarini fa impazzire i fan.

“Non avete idea di quello che sta per accadere”. Un annuncio incredibile, quello di Lorella Cuccarini. L’amatissima showgirl, attualmente insegnante di canto nella scuola di Amici, ha fatto letteralmente impazzire i fan. Di cosa si tratta?

Attraverso un post pubblicato sui social, la Cuccarini alimenta la curiosità dei suoi sostenitori, ammettendo che la novità in arrivo è una vera e propria bomba. C’è una data ben precisa: 1 dicembre. Cosa accadrà? Cerchiamo di capire cosa bolle in pentola e qual è la sorpresa che Lorella ha preparato per i suoi fan!

LEGGI ANCHE —–>Non è una villa come le altre: la casa di Lorella Cuccarini è davvero da sogno

Lorella Cuccarini, l’annuncio a sorpresa fa impazzire i fan: “Secondo me non siete pronti”

Da ben due anni è una presenza fissa ad Amici. Prima insegnante di ballo ed ora di canto, Lorella Cuccarini è amatissima dai telespettatori del talent show di Maria De Filippi. Severa al punto giusto ed amorevole con gli allievi, sono tutti pazzi per la prof Lorella. Che, qualche ora fa, ha annunciato qualcosa di incredibile. Cosa accadrà il 1 dicembre?

Nel video postato su Instagram, la Cuccarini si mostra mentre parla al cellulare con qualcuno…senza specificarne l’identità. Cosa bolle in pentola? I fan più attenti hanno intuito di cosa si tratta: sta per arrivare un nuovo singolo! Lorella è pronta a tornare a cantare ma, come si intuisce dal video, non sarà sola…

LEGGI ANCHE —–>Lorella Cuccarini, come sono i rapporti con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli dietro le quinte? E’ lei a svelarlo

LEGGI ANCHE ——>Lorella Cuccarini e Beyoncè, il retroscena spunta fuori solo ora: è stato svelato tutto a Verissimo

Si tratta di un duetto con Il Pagante, trio musicale milanese, che ha anche commentato il post. Non sappiamo di che canzone si tratti, ma dalle parole di Lorella sarà un tormentone natalizio: “Preparatevi per una vera e propria bomba di Natale”. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo, e voi? Intanto, ricordiamo che Amici torna in onda con una nuova puntata esplosiva domenica pomeriggio , a partire dalle 14, e tutti i giorni col day time. Avete già il vostro preferito?