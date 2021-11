E’ l’amatissimo attore di Un posto al sole: ricordate quando Riccardo Polizzy Carbonelli ha recitato ne Le tre rose di Eva?

Riccardo Polizzy Carbonelli è un attore molto amato, noto per il suo personaggio di Roberto Ferri in Un Posto al sole. Questo ruolo lo ha reso tanto celebre. E’ entrato a far parte della soap opera nel 2001, e da allora non ci ha più lasciato.

Interpreta un imprenditore senza scrupoli. Da anni, la sua storia con Marina Giordano, interpretata dall’attrice Nina Soldano, fa sognare i telespettatori. Una relazione turbolenta, che sembra essere arrivata, questa volta, alla fine. Sarà davvero così? L’attore, però, nella sua lunga carriera ha lavorato per il cinema e in altre serie televisive e anche per il teatro. Lo ricordate nella fiction di canale 5, Le tre rose di Eva? L’abbiamo visto nella quarta stagione.

In Un posto al sole, Riccardo Polizzi Carbonelli interpreta dal 2001 Roberto Ferri. L’attore ha frequentato la scuola di teatro La Scaletta di Roma. La sua è una carriera ricchissima, ha lavorato al cinema, in televisione e al teatro.

Ha recitato in La visione del sabba, Condannato a Nozze, La voce-il talento può uccidere, Un amore così grande. In tv l’abbiamo visto in Un figlio a metà-Un anno dopo, In nome della famiglia, Il segreto di Arianna, Fidati di me, Ho sposato uno sbirro, che Dio ci aiuti, Un passo da cielo, ne Le tre rose di Eva e in tanti altri film. Ricordate quando ha recitato nella fiction appena citata? L’abbiamo visto nella quarta stagione.

Questo uno scatto ripreso da una scena della serie televisiva. Riccardo Polizzi Carbonelli ha preso parte alla quarta stagione e ha vestito i panni di Vittorio Astori, lo ricordate? L’ultima stagione de Le tre rose di Eva è andata in onda nel 2017-2018. L’attore non è molto diverso da oggi, non trovate? Dal 2001 veste i panni di Roberto Ferri, un imprenditore senza scrupoli ed è proprio grazie a questo ruolo che ha ottenuto una maggiore popolarità.