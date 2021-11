Amici 21, colpo di scena tra LDA ed Elena: cosa è successo subito dopo la puntata tra i due concorrenti del talent show di Canale 5.

Una puntata ricca di emozioni, quella di Amici andata in onda domenica 28 novembre 2021. Una puntata durante la quale ben tre allievi hanno dovuto lasciare la scuola, battuti dai rispettivi sfidanti. Una delle new entry è lei, Elena Manuele, che ha vinto la sfida contro Andrea. La ragazza ha già conquistato tutti col suo talento, ma c’è un concorrente in particolare che la conosce molto bene…

Tra Elena ed LDA c’è stata una frequentazione qualche mese fa, conclusasi per volontà del cantante napoletano. A distanza di mesi, i due si sono incontrati casualmente di nuovo proprio nella scuola di Amici. Cosa è successo dopo la puntata? Scopriamolo insieme.

Amici 21, il confronto tra LDA ed Elena: tra i due è ritorno di fiamma?

Arriva il chiarimento tra Elena ed LDA. La cantante è ufficialmente una concorrente del talent e, dopo la puntata di domenica, si ritrova a chiacchierare con Luca. Quest’ultimo ammette di aver gestito male la loro frequentazione: come spiega Elena, il cantante è praticamente sparito improvvisamente, senza risponderle più ai messaggi. “Voglio che tu sappia che non l’ho fatto con cattiveria, io mentalmente non c’ero“, spiega LDA.

Per farsi perdonare, il cantante aiuta la collega a portare le sue cose in camera, ad ordinare il letto e tante altre piccole cose. “Mi piace questa cosa”, ammette Elena. Nelle ore successive, i due si mostrano sempre più vicini e complici, sorridono insieme e si lasciano andare a lunghi abbracci. Che sia la volta buona?

I fan già sognano la nascita di una storia d’amore tra i due e, a quanto pare, ci sono tutti i presupposti. E voi avete seguito la puntata del day time di ieri?