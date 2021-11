Amici 21, Sissi e Dario stanno insieme? Gli indizi sembrano chiari

Sissi e Dario stanno insieme? Nella scuola di Amici 21 sembrerebbe essere nata una nuova storia d’amore: ecco tutti gli indizi

Dopo Serena e Albe, una nuova coppia potrebbe essersi formata durante la ventunesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Gli indizi sembrano non mentire. I fan ormai se lo chiedono da giorni: i due allievi stanno insieme?

Amici 21, Sissi e Dario stanno insieme?

La ventunesima edizione di Amici entra nel vivo. Gli allievi proseguono la loro corsa verso il serale. Tra sfide ed eliminazioni, però, c’è anche spazio per la nascita di bellissime storie d’amicizia, ma soprattutto storie d’amore.

Nella scuola più famosa d’Italia si è già formata una coppia. Albe e Serena, infatti, si stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Il pubblico fa già il tifo per loro.

Albe e Serena, però, potrebbero non essere l’unica coppia formatasi nel talent show. Nella scuola potrebbe essere sbocciato l’amore tra altri due allievi. Stiamo parlando di Sissi e Dario. Stanno insieme? Cerchiamo di spiegarvelo nelle prossime righe.

Nei giorni scorsi, il fidanzato di Sissi Cesana, allieva di Amici 21, pare abbia scritto sui social: “Mi ha lasciato con una telefonata”, lasciando immaginare che nella casetta si sia avvicinata ad uno degli allievi della scuola. A quel punto i fan del programma hanno iniziato a scommettere sul nome dell’allievo che pare sia stato capace di far vacillare la cantante. Gli indiziati principali erano Alex e Dario, ma poi il cerchio si è ristretto sul ballerino.

Nella scorsa puntata pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, la conduttrice ha letto un bigliettino segreto destinato proprio a Sissi: “Fai pace con te stessa“. La cantante diede ragione all’autore anonimo e aggiunse: “Ci sto provando. Piano piano“. Sissi lasciò dunque presagire che stesse facendo chiarezza nel suo cuore.

L’indizio principale è giunto nella puntata del daytime di ieri pomeriggio. Sissi e Dario erano stretti in un abbraccio in gradinata e sono apparsi molto molto vicini. Non sembrerebbero dunque esserci dubbi sul ragazzo che pare abbia fatto ‘perdere la testa a Sissi’. Ma a questo punto i due allievi stanno insieme? Al momento non lo sappiamo ancora con certezza. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate del daytime.