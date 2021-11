Avete visto dove vive Samantha De Grenet? Confortevole e chic, la sua casa è un sogno!

La casa di Samantha De Grenet è elegante proprio come lei: dettagli super chic che vi faranno innamorare, vedrete che classe!

Sebbene entrata qualche mese dopo, la sua presenza nella scorsa edizione del GF Vip si fece sentire eccome. E non poteva essere altrimenti, visto il temperamento deciso e la forte personalità che la contraddistinguono.

Samantha De Grenet è da anni una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo e anche nella casa del GF Vip 5 ha saputo far valere le proprie idee. Ha saputo allo stesso tempo regalare mille emozioni al pubblico, quando ad esempio ha ricevuto la visita di suo padre o quella di suo figlio Brando.

Sposata due volte con suo marito Luca Barbato, la De Grenet vive con la sua famiglia in una casa a dir poco splendida: impossibile non restare affascinati dall’eleganza dei dettagli, l’avete mai vista?

Samantha De Grenet, la classe non è acqua: la sua casa vi resterà impressa, che meraviglia!

Sul suo seguitissimo profilo Instagram si può notare quanto Samantha sia attenta ai dettagli anche per quanto riguarda la sua dimora. L’ampio balcone è dotato di una struttura in legno che dona all’ambiente un’atmosfera molto intima.

Nell’arredamento prevale il colore bianco, che contrasta con l’elegante parquet. Impossibile poi non far caso allo stile della scala sulla sala!

A colpire nel salotto sono soprattutto gli ampi divani bianchi, i quadri, le tinte dei cuscini ed i libri. In occasione del Natale, aveva mostrato sui social un magnifico albero sui toni del rosso. Come sarà quest’anno l’albero della bellissima Samantha? Non vediamo l’ora di poter prendere qualche spunto da lei!

Che dire: una meraviglia rara, complimenti!