Era solo un bambino, oggi è un attore molto amato: grazie ad Harry Potter è famoso in tutto il mondo

In questo scatto era solo un bambino, oggi è un attore molto amato: lo riconoscete? L’abbiamo tanto apprezzato in Harry Potter.

Lo riconoscete? In questa foto era solo un bambino, ma oggi è un attore molto amato e apprezzato. E’ sul suo profilo instagram che ha pubblicato questo scatto. Seguito da ben oltre 11 milioni di follower, ha subito catturato l’attenzione dei suoi fan.

L’attore in questione ama interagire con chi lo segue e spesso si mostra anche in video dove è solito suonare la chitarra. L’abbiamo amato in una saga che gli ha dato una popolarità incredibile. Ancora oggi, a distanza di tempo, i fan non possono fare a meno di collegarlo a quel personaggio. Ma lui stesso, è solito ritornare col pensiero alla saga, mostrando quanto ci sia rimasto affezionato. Guardando lo scatto, avete capito di chi parliamo?

Era solo un bambino, oggi è un amato attore: Harry Potter l’ha fatto conoscere in tutto il mondo

E’ stato l’attore a pubblicare sul suo seguitissimo profilo social questo scatto di quando era solo un bambino. Oggi quel bambino è una star, amato da grandi e piccini. Nella famosa saga, nonostante il suo personaggio rappresentasse un ‘cattivo’ ha conquistato tutti.

Ma di quale stiamo parlando? L’avete capito? Ebbene, di Harry Potter. L’attore è stato presente in tutti gli otto film. Fin dall’inizio, il suo personaggio cerca di mettere in difficoltà il ‘Prescelto’. Sul finire della saga, si allea con Lord Voldemort, già sostenuto dai suoi genitori. Adesso, avete capito chi è il bambino in foto?

E’ l’attore britannico Tom Felton. E’ stata l’amatissima star a rendere noto questo scatto, ma non è assolutamente l’unico. A Felton, che in Harry Potter ha interpretato Draco Malfoy, piace molto interagire con i suoi milioni di follower. Quando è entrato a far parte della saga era molto piccolo, anzi, sappiamo che, l’attore ha iniziato a recitare quando era solo un bambino. Lo ricordate in Anna and The King? Tom ha recitato al fianco di Jodie Foster e Chow Yun-fat all’età circa di 12 anni.