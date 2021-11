Chi è l’attrice che interpreta Marta in Tutta colpa di Freud: scopriamo chi è suo marito, il suo Instagram e quel ‘retroscena’ che in pochi conoscono.

Sta per arrivare su Canale 5 la fiction Tutta colpa di Freud, tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese. Tra i vari personaggi della serie vedremo Marta, una delle figlie del protagonista. Scopriamo più sul conto della bella attrice.

Tutta colpa di Freud, la nuova serie targata Mediaset che andrà in onda a partire dal primo dicembre 2021, avrà come protagonista lo psicologo Francesco Taramelli, interpretato da Claudio Bisio. Tra i personaggi c’è una delle figlie dello psicoterapeuta, si chiama Marta. Il suo personaggio è una giovane ragazza che cerca di mantenersi lavorando come assistente universitaria, in cerca di nuove prospettive. Ma chi è l’attrice che la interpreta? Scopriamo chi è, il suo Instagram, marito e un particolare retroscena sul suo conto.

Leggi anche Marco Giallini, l’attore ha scelto di vivere lì: una decisione ‘particolare’

Tutta colpa di Freud: Chi è l’attrice che interpreta Marta?

La giovane Marta viene interpretata dalla splendida attrice con il suo stesso nome, infatti si tratta di Marta Gastini. Classe 1989, è un’attrice italiana originaria di Alessandria, che benché ancora giovane ha già avuto un grande successo, lavorando in produzioni cinematografiche molto importanti. Dal suo profilo Instagram, che conta quasi venti mila follower, possiamo spiare un pò della sua vita. È sposata con il bel commercialista romano Lele Belsito. I due hanno anche avuto il loro primo figlio che ha da poco compiuto un anno e si chiama Orlando.

Leggi anche Claudio Bisio, sapete qual è il suo titolo di studio? Pochi conoscono questo ‘dettaglio’

La bella attrice ha avuto una carriera incredibile fin da giovane, ha recitato in L’uomo che cavalcava nel buio, recitando fianco a fianco con Terence Hill, successivamente recita in Io e Marilyn, insieme a Leonardo Pieraccioni. Ha preso parte anche al film di Dario Argento, Dracula 3D e anche nella serie tv di successo I Borgia, dove interpreta la bella amante del papa Giulia Farnese. Un particolare retroscena sulla sua carriera è che nemmeno ventenne, recita con uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Si tratta del premio Oscar Anthony Hopkins, nel film horror Il rito.

Leggi anche Chi è Ferdinando Giordano? Instagram, fidanzata, cosa fa oggi e quanti anni ha

Un’ incredibile carriera per la bella Marta Gastini, non vediamo l’ora di vederla sul piccolo schermo nei panni di Marta in Tutta colpa di Freud.