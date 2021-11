Chi è Simone Bonaccorsi, il modello paparazzato con Delia Duran: ricordate dove lo abbiamo visto? È apparso in una trasmissione tv molto amata.

Una puntata in cui è successo davvero di tutto, quella del GF Vip andata in onda ieri, venerdì 29 novembre. Una puntata durante la quale il famoso triangolo di questa edizione è diventato un quadrilatero! Si, perché ad Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran si è aggiunto un affascinante modello, con cui proprio quest’ultima è stata fotografata.

Nel backstage di un evento di moda, Delia Duran è stata paparazzata col modello: i due erano molto vicini e complici. Per Alex Belli, però, non c’è nulla da temere: il ragazzo in questione è un amico sia di lui che di Delia. Ma voi lo avete riconosciuto? Si tratta di Simone Bonaccorsi e i telespettatori di Canale 5 lo ricorderanno in uno dei programma più amati e seguiti.

LEGGI ANCHE —->Alex Belli e Delia Duran, la loro casa è spettacolare: l’avete mai vista? Una vera e propria opera d’arte

Delia Duran beccata in atteggiamenti affettuosi con Simone Bonaccorsi: ricordate dove è già apparso in tv?

“La vendetta di Delia”. È così che Alfonso Signorini ha titolato il servizio dedicato alla moglie di Alex Belli, in uscita sul prossimo numero di Chi. Si, perché la modella venezuelana è stata beccata con un affascinante modello: gli sguardi complici e gli abbracci hanno fatto pensare che, tra i due, potesse esserci più di un’amicizia. Qualcosa che, però, Alex Belli esclude totalmente, conoscendo il modello, col quale ha anche lavorato.

Ma guardatelo bene: avete riconosciuto Simone Bonaccorsi? È stato uno dei protagonisti di Temptation Island Vip, nell’edizione del 2019 condotta da Alessia Marcuzzi. Con lui quella che, all’epoca, era la sua fidanzata, Chiara Esposito. I due, infatti, si sono lasciati proprio qualche mese fa, a due anni dall’esperienza in tv.

LEGGI ANCHE —–>Gf Vip 6, incredibile novità: cambia tutto, cosa succederà nella casa

E voi, lo avevate riconosciuto durante la puntata di ieri del GF Vip? Non ci resta che attendere le prossime puntate del reality show per scoprire eventuali novità.