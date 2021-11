Colpo di scena al GF Vip: provvedimento disciplinare in diretta, il duro comunicato letto da Alfonso Signorini ai concorrenti.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 29 novembre 2021. Una puntata durante la quale è successo davvero di tutto: tre nuovi concorrenti sono entrati in casa più carichi che mai, pronti a sconvolgere gli equilibri. Ma non sono mancati momenti di tensione. A tal punto che il Grande Fratello si è visto costretto ad intervenire con una decisione molto dura.

Al termine della puntata, dopo aver annunciato l’esito delle nomination, Alfonso Signorini ha reso noto il contenuto di un comunicato della produzione, arrivato proprio nel corso della diretta ed indirizzato ad un concorrente. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, arriva un comunicato inaspettato in diretta: provvedimento disciplinare per una concorrente

Non è stata una serata facile, quella di ieri, per alcuni dei concorrenti del GF Vip. Non lo è stata di certo per le sorelle Selassié, che da tre sono diventate due: Clarissa è stata ufficialmente eliminata dal gioco. Ma, poco prima della comunicazione dell’uscita, la sorella Lulù ha avuto una vera e propria crisi. Quando la concorrente si è resa conto che una tra lei e Clarissa avrebbe lasciato il gioco, ha letteralmente sbottato. Lulù si è chiusa in bagno, rifiutandosi di uscire e di andare in Love Boat per una sorpresa preparata dal GF per lei e le altre due principesse.

Durante la crisi, Lulù si è lasciata andare anche ad espressioni poco felici, cacciando via i concorrenti che cercavano di farla ragionare: “Andate via, porca put****, non me ne frega un c****”. Un comportamento che non è piaciuto a Signorini, che l’ha rimproverata in diretta, ma che non è stato tollerato neanche dal GF. Come comunicato dal conduttore, la concorrente ha pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti sia del programma che del resto dei concorrenti. Per questo motivo Lulù sarebbe finita in nomination d’ufficio, ma la principessa era già stata nominata dai suoi compagni.

Prima di chiudere l’argomento, Alfonso Signorini insiste nel capire se Lulù si è resa conto di quanto accaduto e sia realmente intenzionata a proseguire questa esperienza in serenità. La concorrente assicura di si e accetta il provvedimento. E voi, cosa ne pensate di quanto è successo in diretta?