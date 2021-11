“È stato molto interessante”, la confessione ‘intima’ di Fedez sulla storia con Chiara Ferragni

Il noto rapper Fedez si è lasciato andare ad una confessione ‘intima’ sulla sua storia con Chiara Ferragni: “È stato molto interessante

Il cantante l’ha rivelato per la prima volta in un’intervista televisiva. Fedez ha fatto entrare i telespettatori nella sua sfera intima, rivelando alcuni ‘particolari’ della sua storia con Chiara Ferragni. Siete curiosi di saperli? Se sì allora continuate a leggere l’articolo e li scoprirete.

Fedez, la confessione ‘intima’ sulla storia con Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo italiano. I due sono legati sentimentalmente da ottobre 2016, mentre si sono sposati il 1° settembre del 2018 a Noto, in Sicilia. La cerimonia fu in forma privata e riservata a poche persone, tra cui amici e parenti degli sposi.

La famosa coppia ha avuto due figli: Leone e Vittoria. I due condividono ogni momento della propria vita sui social, dove, soprattutto Chiara, ha costruito il suo successo. La coppia è soprannominata ‘Ferragnez’, nomignolo formato dal cognome di lei e dal nome d’arte di lui. Prossimamente uscirà anche una docu-serie sulla loro vita prodotta da Netflix.

Di recente, il noto rapper è stato ospite a “Che tempo che fa”, programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Fedez ha parlato sia della nuova docu-serie, “The Ferragnez”, che del suo nuovo album “Disumano“.

Il cantante si è lasciato andare anche ad una confessione ‘intima’ sulla sua sfera privata. Tale confessione riguarda il rapporto con la moglie. Le sue parole hanno spiazzato il pubblico. Nonostante la loro vita sia sempre sotto i riflettori, pochi conoscevano questo ‘particolare’. Se siete curiosi di saperlo continuate a leggere l’articolo.

Nell’intervista rilasciata a Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa”, Fedez ha dichiarato: “La cosa più interessante credo sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, sarei di parte, però è stato molto interessante”.

Probabilmente, Chiara e Federico hanno superato i problemi di coppia proprio grazie alla terapia. Di recente era stata diffusa la notizia su una loro presunta crisi, ma nell’intervista da Fazio il rapper non ha fatto un minimo accenno a questa notizia. Segno che la loro storia d’amore procede a gonfie vele.