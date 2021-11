GF Vip, chi è Biagio D’Anelli: ricordate come è diventato famoso? Sono passati 10 anni dalla sua prima apparizione in tv.

Nuovi arrivi nella casa più spiata della tv! Nel corso della puntata di ieri del GF Vip 6, hanno fatto il loro ingresso ben tre nuovi concorrenti ufficiali del reality show di Canale 5. Tra questi anche lui, Biagio D’Anelli, l’ultimo ad unirsi al gruppo nel corso della serata di ieri.

Dal video di presentazione e dai primi minuti in casa, si intuisce che il pugliese è uno che non le manda a dire. Sarà ben accolto dal resto dei vipponi? Staremo a vedere, nel frattempo conosciamo qualcosa in più su di lui. Ricordate come è diventato famoso? Sono passati ben dieci anni dalla sua prima esperienza sul piccolo schermo.

LEGGI ANCHE —-> GF Vip, Soleil Sorge ormai famosissima: ma sapete chi è sua madre?

Biagio D’Anelli è un nuovo concorrente del GF Vip 6: cosa sappiamo di lui

Biagio D’Anelli è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 6. Insieme a Valeria Marini e Giacomo Urtis, il pugliese si è unito al gruppo nel corso della puntata di ieri. Talent scout, opinionista e personaggio televisivo, Biagio ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua e, nella clip di presentazione, non ha nascosto di conoscere tutti i segreti dei vipponi in casa.

D’Anelli, infatti, è molto attivo ed informato sul mondo del gossip: spesso ospite a Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, Biagio ha rivelato diversi scoop su molti personaggi tv. Lancerà qualche bomba anche nella casa? Ma, a proposito di casa, quello di Biagio è un grande ritorno.

Forse non tutti lo ricorderanno, ma il ben 38 enne ha già partecipato al Grande Fratello, nella sua versione nip, ben dieci anni fa! Biagio era nel cast dell’edizione numero 11 del reality show, vinta da Andrea Cocco, e in cui hanno partecipato anche Guendalina Tavassi e Margherita Zanatta. Lo ricordate ai tempi della sua prima apparizione in tv?

LEGGI ANCHE —->Gf Vip 6, incredibile novità: cambia tutto, cosa succederà nella casa

Dopo dieci anni, Biagio è più carico che mai e pronto a vivere una nuova avventura nella casa. Siete felici del suo ingresso?