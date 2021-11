GF Vip, “Lasciami vivere!”: ennesimo scontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù, è successo dopo la puntata

Ancora un durissimo scontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù: lei lo cerca per un conforto, lui la respinge e volano parole grosse.

Puntata che difficilmente dimenticheremo quella del GF Vip 6 trasmessa ieri sera in diretta su Canale 5. Il triangolo Alex-Delia-Soleil ha continuato ad avere risvolti clamorosi e anche l’uscita di Clarissa ha avuto importanti strascichi.

Ricordiamo che tra i nominati di ieri c’erano due delle sorelle Selassié, Lulù e Clarissa. Man mano che Alfonso Signorini ha proclamato salve Soleil, Carmen e Manila, a quel punto a contendersi la permanenza nella casa erano soltanto loro.

Prima di scoprire il verdetto finale, Lucrezia ha dato in escandescenze ed è stata protagonista di una scena abbastanza sui generis per la quale è stata punita dal Grande Fratello. La 27enne si è detta incapace di restare nel gioco senza una delle sue sorelle, esternazione che ha fatto infuriare il conduttore.

Insomma, per la giovane non è stata affatto una serata facile e dopo la puntata ha cercato conforto in Manuel Bortuzzo per il quale continua a provare un certo interesse nonostante il loro rapporto sia naufragato ancor prima di decollare. Come avrà reagito il nuotatore?

GF Vip, Lulù si avvicina a Manuel: lui la respinge e l’attacca duramente

Com’era prevedibile, terminata da puntata su Canale 5, la principessa era davvero a terra ed ha cercato ancora una volta conforto in Bortuzzo. Questi però ha reagito malissimo esprimendo tutto il proprio disappunto per il comportamento di lei: “Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me. Non voglio ascoltare. […] A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a f******!”.

Senza darsi per vinta, Lulù lo ha ricercato di nuovo e stavolta Manuel ha spiegato di voler prendere le distanza dal comportamento della gieffina: “Esiste la classe ed il modo di saper parlare, abbiamo venti e passa anni. Tirala fuori quando serve, non solo per portare una borsetta. Tu non ascolti, anche Alfonso è stato due, tre minuti a cercare di parlarti, sei stata a dire m*nchiate e neanche te ne rendi conto. E poi mi accusi e mi dici ‘tu non mi ascolti’, cosa ho fatto da tre mesi a questa parte? Ma che c***o dici? Ma che pensi di star a parlare con un c*******? E non ridere perché non c’è un c***o da ridere.

Dal canto suo, la Selassié ha ribadito: “Non mi cancellare dalla tua vita qua dentro, ti prego. Il fatto che Clarissa sia andata via per me è stato uno choc non voglio che tu pensi che io sia pazza, neanche ricordo cosa ho detto”, alludendo a quando si è chiusa in bagno durante la diretta.

