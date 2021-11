GF Vip, “Mi sono innamorato di te”: esce allo scoperto dopo la puntata

Confessione nella notte al GF Vip: dopo la puntata il concorrente crolla e dichiara i suoi sentimenti, quali saranno le conseguenze?

Dopo due mesi e mezzo nella casa, vissuti 24 ore su 24 in simbiosi, al GF Vip si cominciano a ‘scoprire gli altarini’: la confessione giunta questa notte da uno dei concorrenti ne è la dimostrazione.

Leggi anche———–>>>Colpo di scena al GF Vip: provvedimento disciplinare in diretta, il duro comunicato

Come sempre, anche ieri sera un ampio spazio della puntata è stato riservato al triangolo Alex-Delia-Soleil. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono stati protagonisti di un lungo e discusso bacio durante la rappresentazione della Trandot di sabato sera.

Un bacio che per molti non è stato assolutamente solo ‘scenico’, ma l’espressione di un rapporto che va ben oltre l’amicizia, come sempre professato da Alex Belli. La stessa Soleil è sembrata non sopportare più l’ostinazione con cui il coinquilino nega la natura reale del loro legame e quando lui ha affermato che non sono le telecamere a frenarlo ma semplicemente una mancanza di interesse verso di lei, è stato palese agli occhi di tutti il disappunto della gieffina.

A notte fonda, però, è finalmente accaduto ciò che era nell’aria da tempo.

GF Vip, Alex Belli senza freni: arriva la confessione dopo la puntata

“Tu mi hai vista stranita ma era perché avevi detto una cavolata. Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo”, ha detto Soleil chiaro e tondo a Belli.

Leggi anche————->>>GF Vip, chi è Biagio D’Anelli: ricordate come è diventato famoso? Sono passati 10 anni

A spingere sull’acceleratore ha contribuito anche Sophie Codegoni che in sauna ha espresso in modo molto diretto il proprio pensiero all’attore: “Lei è interessata e un po’ infastidita dal fatto che tu continui a dire che per te è soltanto amicizia. Vedo questa cosa da parte sua, molto pulita. C’è un interesse vero secondo me e forse è da parte di entrambi”.

L’ex tronista ha poi parlato anche con la Sorge per aiutarla a fare chiarezza: “Vuoi la verità pura Sophie? Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere”, ha ammesso Soleil.

Nel pieno della notte poi, Alex ha finalmente confessato cosa prova per l’italo americana: “Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano”.

Una situazione di certo non facile, per la quale l’attore pensa sia meglio andar via dal programma: “Non c’è una conclusione tra noi. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado via da qui. In questo secondo caso ti lascerei fare il tuo percorso e sono sicuro che staresti molto meglio“.

Insomma, Belli stavolta è stato davvero chiaro fino in fondo. Infatti ha aggiunto: “Se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza… e io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai”.

Leggi anche—————->>>Gf Vip 6, incredibile novità: cambia tutto, cosa succederà nella casa

A questo punto, la domanda è più che mai legittima: come reagirà Delia?