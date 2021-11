GF Vip, Soleil sceglie lo stile rock anni ’60: tutti i dettagli dell’incantevole outfit

Anche ieri sera Soleil ha dato il meglio di sé in fatto di look: lo splendido outfit anni ’60 ha colpito tutti, scopriamone tutti i dettagli!

Tra le tante consuetudini consolidate prima, durante e dopo le puntate del GF Vip in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì sera, c’è sicuramente la curiosità di gran parte del pubblico riguardo ai look delle Vippone.

Leggi anche———->>>Questo cardigan indossato da Soleil al GF Vip non è passato inosservato: sapete qual è il prezzo?

Sotto questo punto di vista, una delle più apprezzate è sicuramente Soleil Sorge che, da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, sembra non sbagliarne una. Ha colpito moltissimo, ad esempio, lo stile da dark lady sfoggiato la settimana scorsa con un total look di pelle e camperos.

A far parlare di lei dopo ieri sera non sono soltanto le trame sempre più fitte che si intrecciano attorno al suo rapporto con Alex Belli, col quale è stata in questi giorni protagonista di un acceso e tanto discusso bacio, ma anche il suo strepitoso outfit ispirato agli anni ’60.

GF Vip, Soleil in versione rock: dettagli e prezzo dell’outfit

Il look della Sorge è firmato Balmain: il cardigan crop con spalline imbottite e bottoni gold costa 1.290 euro. A lasciare senza parole anche la cortissima minigonna nera in pelle a portafoglio con una catena che circondava il punto vita.

Leggi anche———->>>GF Vip, Soleil Sorge ormai famosissima: ma sapete chi è sua madre?

Il dettaglio più irresistibile sono stati senza dubbio gli stilosissimi stivali “metallici” argentati. Impossibile non restare affascinati dal modello effetto coccodrillo: alto fino al ginocchio, punta affusolata e tacco largo, una vera meraviglia! A completare il capolavoro, i capelli ondulati raccolti a metà e un trucco non troppo vistoso.

Leggi anche———–>>>GF Vip, concorrente eliminato confessa: “Soleil era il mio sogno proibito”

Visto che splendore?