Ha interpretato Cristina Yang in Grey’s Anatomy: com’è oggi l’amata attrice, dopo l’addio alla serie tv.

Una delle serie più amate e seguite è Grey’s Anatomy. Serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005, è un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.

Meredith è una giovane ragazza che, dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Qui inizia a condividere la nuova esperienza insieme a un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con problemi sentimentali e non. La sua migliore amica è Cristina Yang, tirocinante competitiva, apprezzata da tutti per sue capacità chirurgiche. L’attrice che l’ha interpretata è Sandra Oh. E’ stata presente dal 2005 al 2014. La Oh ha detto addio alla serie tv inaspettatamente. Oggi, a distanza di alcuni anni, è cambiato qualcosa?

Ha interpretato Cristina Yang in Grey’s Anatomy: com’è oggi l’attrice, a distanza di alcuni anni

Cristina Yang è stata una delle protagoniste di Grey’s Anatomy. L’abbiamo vista dalla prima alla decima stagione. Ha poi detto addio alla serie tv, lasciando spiazzati i suoi milioni di fan. Chirurgo attento e razionale, per lei contano molto più la logica e la praticità rispetto alle emozioni.

Trova in Meredith Grey una grande amica e il sostegno necessario. Ad interpretare questo personaggio è stata Sandra Oh, attrice e doppiatrice canadese con cittadinanza statunitense. Sono passati circa 7 anni da quando il personaggio di Cristina ci ha lasciato. La domanda che sorge spontanea è questa: com’è oggi l’attrice?

Sandra Oh si mostra in questo scatto social raggiante. Ha compiuto da pochissimo 50 anni ma è sempre in ottima forma. L’attrice non è affatto cambiata, non trovate? Grazie al ruolo di Cristina Yang ha ottenuto grande successo sul piccolo schermo, ma è attiva anche al cinema.