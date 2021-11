È stata un’icona di bellezza, oggi la star vive un dramma: confessione veramente triste

È un’icona di bellezza, amata da tutti gli italiani: oggi la star vive un vero e proprio dramma e la sua confessione è molto triste

Le sue parole faranno sicuramente commuovere tutti coloro che l’hanno amato. Per molti è stata addirittura un sogno proibito. Da giovane era una delle donne più belle del mondo. Il suo fascino ha ispirato molte donne ed ha fatto anche da musa a molti dei suoi colleghi. Oggi, però, vive un dramma, purtroppo difficile da superare. La sua confessione è veramente triste.

LEGGI ANCHE: Chris Pratt è una star del cinema: la sua ex moglie è un’attrice famosissima e molto amata

Il dramma della star

Negli anni ottanta è stata un’icona di bellezza. Le sue interpretazioni sono diventate celebri ed è stata imitata da molte donne. La star è divenuta famosa, oltre che per la sua bravura, anche per il suo fascino. Una bellezza genuina, priva di ritocchi. Oggi, però, non è più così. Oggi la star vive un dramma difficile da sopportare.

LEGGI ANCHE: E’ la star di Friends, sapete in che cosa è laureata?

In un’intervista rilasciata al Correre della Sera, la donna si è lasciata andare ad una confessione veramente triste. Le sue parole squarceranno il cuore di quanti l’hanno amata e soprattutto desiderata. La star è stata infatti il sogno proibito di molti italiani. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo. Di seguito vi riportiamo le parole dell’attrice.

LEGGI ANCHE: “Ho rischiato di morire”: il terribile episodio raccontato dalla star internazionale

Vi ricordate di Serena Grandi? Ha raggiunto la massima popolarità negli anni ottanta grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano, in cui aveva modo di mostrare le proprie forme da pin up. È stata il sogno proibito di molti italiani, per anni ha rappresentato la bellezza del nostro paese, ma oggi la storia è cambiata.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha confessato: “Non siamo più la coppia inossidabile di una volta. Questo mio corpo oggi è martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità. Questo mio corpo che non riesco più a veder riflesso in uno specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti in ogni dove”. Una confessione veramente triste, che sicuramente colpirà i suoi fan.