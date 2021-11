Ha interpretato Onem in Cherry Season: vedere oggi l’attrice vi lascerà senza parole, non è affatto cambiata.

Cherry Season è una serie televisiva turca molto amata. In Italia è andata in onda su canale 5 dal giugno del 2016 al settembre del 2017. La storia narra dell’amore tra Oyku e Ayaz, due giovani che si innamorano. Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista e che comincia a lavorare per un’azienda di moda.

Inizia ad uscire con Ayaz, il figlio della proprietaria dell’azienda. Nonostante i primi attriti iniziali, alla fine, fra i due, scoppia l’amore. Tra i tanti personaggi che cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote a questa storia, c’è la mamma del giovane, Onem. Famosa stilista turca cerca di opporsi con tutti i mezzi possibili alla relazione. Abbiamo seguito la soap opera con grande affetto e questo personaggio è stato al centro dell’attenzione. Adesso, avete visto com’è l’attrice dopo la fine di Cherry Season?

Leggi anche Ricordate Seyma in Cherry Season? Farete fatica a riconoscere l’attrice, oggi è molto diversa

E’ stata la stilista Onem in Cherry Season: com’è oggi l’attrice, dopo la fine della serie tv

In Cherry Season l’amore tra Ayaz e Oyku ha trovato grandi difficoltà. I due giovani iniziano a frequentarsi , e pian piano, si innamorano. Questa storia sfocia al matrimonio, ma subito dopo, timori e ansie, portano la ragazza a scappare dall’Italia.

Leggi anche In Daydreamer Enzo Fabbri ha tentato di ingannare Can e Sanem: com’è l’attore oggi, lontano dal suo personaggio

Dopo le nozze, Oyku va a Roma e inizia a lavorare in un ristorante senza far sapere niente a nessuno. Ayaz, però, riesce a trovarla grazie a Mete. La storia tra i due sposi sembra essere finita, ma un lungo bacio sul treno diretto verso il lago di Nemi riesce a far capire alla giovane che l’amore per suo marito non è mai finita. Onem, la mamma di Ayaz, ha cercato in tutti i modi di opporsi a questa relazione, senza, però, riuscirci. Dopo 4 anni dalla fine della soap opera, avete visto com’è oggi l’attrice? Ecco un suo scatto social:

L’avreste riconosciuta? Crediamo proprio di sì, perchè non è affatto cambiata. Neslihan Yeldan è un’attrice turca molto amata. Abbiamo avuto modo di vederla e quindi di apprezzarla non solo in Cherry season ma anche in Love Is in The Air.