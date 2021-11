“Sei cretina”, Maria De Filippi perde le staffe: nel mirino Tina Cipollari, cos’è successo

La conduttrice Maria De Filippi perde le staffe a “Uomini e Donne”: nel mirino l’opinionista Tina Cipollari, ecco cos’è successo

La scorsa puntata del dating show di Canale 5 ha regalato un battibecco tra la conduttrice e l’opinionista del programma. La De Filippi si è arrabbiata con Tina e l’ha ripresa in studio. Se vi siete persi la puntata e volete sapere cos’è successo, continuate a leggere l’articolo e vi spiegheremo tutto nei minimi dettagli.

Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe: nel mirino Tina Cipollari

Tina Cipollari ormai la conoscono tutti. Le sue uscite a “Uomini e Donne” spesso fanno discutere. Questa volta, però, la conduttrice Maria De Filippi non ha potuto chiudere un occhio, come spesso accade con lei.

“Sei cretina“, ha esclamato in studio. L’opinionista, di fronte al richiamo della ‘padrona di casa’, è stata costretta a darsi una regolata. Anche il suo collega, Gianni Sperti, l’ha richiamata all’attenzione. Questa volta, infatti, Tina sembra aver proprio esagerato e a farne le spese è stata una dama del trono over da poco arrivata.

L’episodio è avvenuto nella scorsa puntata del dating show di Canale 5. La puntata era da poco iniziata, quando l’opinionista si è accanita nei confronti di una donna del parterre. La dama ha preferito non rispondere, anzi, si è alzata dal centro e si è andata a risedere al suo posto. A quel punto è intervenuta la De Filippi. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì allora continuate a leggere l’articolo.

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, l’opinionista Tina Cipollari si è accanita nei confronti di una delle donne del parterre. La sua colpa? Il nome. La dama, infatti, si chiama Bernarda e l’opinionista l’ha presa di mira per il suo nome.

La donna non ha assolutamente reagito, anzi ha preferito spostarsi dal centro, dove si era messa per discutere della sua frequentazione con Biagio, al suo posto. L’opinionista, però, ha proseguito e a quel punto la conduttrice del programma è intervenuta: “Tina sei una cretina. Non devi esagerare. Ridi solo tu“.