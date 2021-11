Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta nel febbraio 2021: chi è la giovanissima moglie.

Nicolas Cage è un attore e produttore cinematografico statunitense. Di origini italiane da parte di padre, tedesche e polacche da parte di madre, il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola, cambiato poi quando era giovanissimo.

Cage è un attore amato e apprezzato in tutto il mondo. Il suo primo ruolo di spicco è in Rusty il Selvaggio, arrivato nel 1983. Subito dopo, veste i panni di altri personaggi in numerosi film. E’ il protagonista di vari film d’azione durante gli anni novanta, come The Rock, Con Air, Face/off- Due facce di un assassino. Oggi, è una vera e propria star! Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale? L’attore si è sposato per ben cinque volte. Il quinto matrimonio è stato celebrato quest’anno, a febbraio. Sapete chi è la moglie? E’ giovanissima.

Leggi anche “In pessimo stato e senza scarpe”: lo scambiano per un senzatetto e lo cacciano dal locale

Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta: chi è la moglie dell’attore, è giovanissima

Il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola. Ha deciso di cambiare il suo cognome da giovane. Nicolas Cage è oggi una vera e propria star!

Leggi anche “Ho sposato mia moglie due volte”: Kekko dei Modà racconta l’originale proposta di matrimonio

E’ celebre in tutto il mondo grazie agli infiniti ruoli portati in scena. E’ stato il protagonista di diversi film d’azione degli anni novanta e ha lavorato al fianco di importanti attori. Della sua carriera è ben noto tutto, ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Sapete che Cage si è sposato per cinque volte? Il quinto matrimonio è stato celebrato nel febbraio di quest’anno. Ma chi è la moglie dell’attore?

Lei è Riko Shibata ed è giovanissima, ha 26 anni. Tra Cage e Riko corrono ben 31 anni di differenza, dato che Nicolas ha 57 anni. Si sono sposati il 16 febbraio al Wynn Casino and Hotel di Las Vegas, stando a quanto riportato dal Daily Mail, notizia poi confermata dal portavoce dell’attore a People. Gli sposi si sono conosciuti a Shiga, in Giappone, più di un anno fa e sono convolati a nozze quest’anno.