Oggi è incantevole, l’avete mai vista prima di Vite al Limite? Trasformazione sconvolgente per la protagonista della trasmissione di Real Time.

Vite al Limite è uno dei programmi più seguiti negli ultimi anni. Un programma che racconta il duro percorso di dimagrimento di persone affette da gravi forme di obesità, che decidono di cambiare vita e rinascere, con l’aiuto del dottor Nowzaradan. Di trasformazioni che lasciano di stucco ne abbiamo viste molte, nel corso delle edizioni. Una di queste è quella di Christina.

La paziente originaria del Missouri, allora 22 enne, è stata la protagonista di un episodio della seconda stagione della trasmissione. Prima di rivolgersi al programma, la ragazza pesava più di 300 kg. Vederla oggi vi lascerà senza parole.

Christina Philips, com’era prima di Vite al Limite? Cambiamento shock, resterete senza parole

Christina Philips è stata una delle protagoniste di Vite al Limite che ha lasciato maggiormente il segno nei telespettatori. Si, perché dopo il percorso affrontato grazie alla trasmissione, la ragazza sembra un’altra persona. Grazie all’aiuto del dottor Now, Christina ha perso oltre 200 kg, arrivando a pesare 70 kg! Come sempre, la paziente si è sottoposta ad una dieta ferrea, in modo da ottenere il giusto dimagrimento per procedere con l’intervento chirurgico di bypass gastrico.

Una trasformazione che vi sconvolgerà, ecco com’era prima di rivolgersi alla trasmissione:

Eh si, un cambiamento notevole. E, come si può osservar dagli scatti condivisi sui social dalla Philips, la ragazza continua a mantenere un’ottima forma, anche a distanza di anni dalla sua esperienza in tv. Nel frattempo, è diventata anche mamma del piccolo Ethan, nato nel febbraio del 2021, come si legge nella sua bio di Instagram. Insomma, una vera e propria rinascita quella di Christina, che con tanta forza di volontà è riuscita a riprendere in mano la sua vita. E voi, avevate seguito la sua storia a Vite al Limite?