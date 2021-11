“Non so se arrivo a Natale…”, Ornella Vanoni spiazza il pubblico: le sue parole

La cantante Ornella Vanoni spiazza il pubblico: “Non so se arrivo a Natale…”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole

Le parole pronunciate nello studio televisivo spiazzano il pubblico all’ascolto. Nessuno si sarebbe aspettato una confessione del genere, anche se il personaggio della Vanoni ormai lo conosciamo tutti. La cantante è sui generis, spesso sopra le righe e nelle sue apparizioni televisive non è mai banale. Anche questa volta è riuscita a spiazzare tutti. Volete sapere cosa ha detto? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo.

LEGGI ANCHE: Ornella Vanoni e il rapporto coi soldi: “Gettavo via il denaro”, rivelazione clamorosa

Le parole di Ornella Vanoni spiazza il pubblico

Ornella Vanoni è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva. La cantante è infatti in attività dal 1956 ed è considerata tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, oltre che una tra le cantanti più vendute con oltre 65 milioni di dischi. È dotata di uno stile interpretativo molto personale e sofisticato, che le conferisce una timbrica vocale fortemente riconoscibile.

LEGGI ANCHE: Ornella Vanoni, cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata cantante? La confessione

Durante la sua lunga carriera hanno scritto per lei molti tra i più importanti autori. Ha collaborato inoltre con artisti del calibro di Gino Paoli, Dario Fo, Paolo Conte, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Mogol, Franco Califano, Renato Zero, Riccardo Cocciante, Carmen Consoli, Eros Ramazzotti e molti altri ancora.

Ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, raggiungendo il 2º posto nel 1968 con il brano “Casa bianca” e piazzandosi per ben tre volte al 4º posto. Nel 1999 ha ricevuto il Premio alla carriera. È anche l’unica donna e il primo artista in assoluto ad aver vinto due Premi Tenco e l’unica cantante italiana ad aver ottenuto questo riconoscimento come cantautrice.

LEGGI ANCHE: Ornella Vanoni: “Ho sofferto di depressione”, la dolorosa confessione dell’amata cantante

Di recente, in un’intervista rilasciata a “Che tempo che fa“, ha spiazzato il pubblico, dicendo: “Non so se arrivo a Natale…”. La cantante ovviamente era ironica. La Vanoni ha spiegato che in questi giorni è molto impegnata, perchè sta promuovendo tre cose insieme, di cui il nuovo singolo ed un film. “Sono molto affaticata“, ha concluso.