Protagonista della settima edizione di Matrimonio a prima vista ha trovato l’amore: dopo la separazione vive un momento magico

Matrimonio a prima vista 7, un protagonista di questa edizione appena terminata ha trovato l’amore.

Soltanto da qualche settimana si è conclusa la nuova edizione di Matrimonio a prima vista. La settima ha visto protagonisti Dalila con Manuel, Martina con Davide e Jessica e Sergio. Sappiamo cos’è successo tra di loro. Abbiamo potuto scoprirlo nella puntata in cui è andata in onda la scelta finale e successivamente, a Matrimonio a prima vista e poi.

Nell’ultima puntata, abbiamo scoperto cos’è successo dopo mesi tra le coppie. Jessica e Sergio sono rimasti insieme e ancora oggi sono marito e moglie. Hanno raccontato che a telecamere spente è stato molto complicato, ma hanno capito di essere innamorati. Dalila e Manuel e Martina con Davide si sono separati definitivamente. Ma c’è una grossa novità. Uno dei protagonisti di questa settima ediziona ha trovato l’amore! Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Leggi anche Matrimonio a prima vista e poi, colpo di scena: cos’è successo dopo mesi tra le coppie

Protagonista della settima edizione di Matrimonio a prima vista trova l’amore

L’ultima edizione andata in onda di Matrimonio a prima vista è stata ricca di colpi di scena. Soltanto Jessica e Sergio sono rimasti insieme e ci hanno regalato emozioni a non finire. Le altre due coppie, formate da Martina e Davide e Manuel con Dalila si sono lasciate. Ma c’è il colpo di scena, e ve l’abbiamo appena detto.

Leggi anche Jessica e Sergio di Matrimonio a prima vista si raccontano: il loro rapporto a telecamere spente e i figli

Uno dei protagonisti ha trovato l’amore! Ma di chi stiamo parlando? Ebbene, dopo la decisione di separarsi arrivata nella scelta finale, adesso si gode un momento di spensieratezza e soprattutto pieno di amore. Manuel Felici, che a Matrimonio a prima vista, era stato affiancato da Dalila, ha trovato l’amore!

Quando si è conclusa la puntata finale, l’uomo ha pubblicato degli scatti inequivocabili. Manuel si è mostrato felice e molto innamorato in questo momento. Ha reso noto questo scatto in dolce compagnia e in basso ha scritto ‘è tutto vero, grazie per rendermi felice..’. Sembrerebbe che l’ex protagonista dell’esperimento viva un momento magico insieme alla sua compagna. Insieme sono davvero una bellissima coppia!