Riconoscete l’amato attore in foto? L’abbiamo tanto amato in Daydreamer, ma il suo personaggio, ad un certo punto, è partito senza più tornare.

Questo scatto è stato pubblicato dall’attore di recente. Sembrerebbe che, sia immerso nella natura, in un posto magico, dove l’azzurro e il verde si baciano. Vi abbiamo accennato al fatto che in Daydreamer, il suo personaggio, ad un certo punto, è partito.

Ma non vi ha fatto più ritorno, lasciando una certa amarezza nei fan che speravano di vederlo ancora. Nella storia della soap opera l’abbiamo visto innamorato di un personaggio molto amato, ma il suo sentimento non è mai stato ricambiato. Dopo la fine della serie tv turca, l’attore ha proseguito per la sua strada. Forse, in pochi lo sanno, ma si è anche sposato. Così, in questo scatto social, lo riconoscete?

Riconoscete l’attore in foto? L’abbiamo tanto amato in Daydreamer

In Daydreamer l’amore è stato al centro della trama. Can e Sanem hanno ovviamente catturato l’attenzione dei telespettatori, ma non solo loro. L’attore di cui vi abbiamo mostrato la foto, ha fatto parte del cast della serie turca.

Ad un certo punto, però, è partito e non è più tornato. Il suo sentimento per Leyla non era corrisposto e preso dal successo e dalla nuova carriera lavorativa, ha lasciato tutto. Avete capito adesso di chi stiamo parlando? L’attore nella foto è Ali Yagci, interprete di Osman.

In molti, hanno sperato che il macellaio si legasse a Deren, perchè, in alcuni momenti, sembrava esserci qualcosa, ma così non è stato. E’ partito insieme a sua sorella, Ayhan, migliore amica della protagonista, e non l’abbiamo più visto. Oggi, l’attore appare così, vi sembra diverso? Alcuni dettagli del suo look sono differenti, notiamo che nella foto ha i capelli più lunghi, legati indietro. Nella soap, erano molto più corti. Non solo, sono molto più mossi, quasi sul riccio. Per il resto, Ali non è affatto cambiato!