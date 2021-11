Lo ricordate in Beautiful? Non immaginereste mai chi è questo personaggio, protagonista dell’amatissima soap opera.

Un successo che dura da ben 35 anni. Parliamo di Beautiful, la soap opera americana che dal 1987 tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori, provenienti da ogni parte del mondo. E di personaggi a Los Angeles nel corso degli anni ne sono passati davvero tantissimi… ricordate quello che vi mostriamo in foto?

È difficile che i fan dell’ultima ora lo ricordino, perché l’attore è apparso nei primi anni della soap.. Nel ruolo di chi? Non indovinereste mai. Scopriamo insieme questo curioso retroscena su una delle serie più amate di sempre.

Beautiful, ricordate questo personaggio? Non tutti indovineranno chi è

Appassionati di Beautiful, ricordate proprio tutti i protagonisti della famosa serie tv? L’attore che vi abbiamo mostrato in foto è Lane Davies, che è apparso nella soap nel 1992. Nei panni di chi? Non indovinereste mai!

Ebbene, l’attore è apparso nel ruolo di Ridge Forrester! Proprio così, in molti sono convinti che prima dell’attuale Ridge, interpretato da Thorsten Kaye , ci sia solo quello storico, interpretato per anni ed anni da Ronn Moss! Ma è proprio per sostituire quest’ultimo, impegnato nelle riprese di una fiction in Italia, che Lane Davies ha vestito in maniera temporanea i panni dello stilista.

L’assenza di Ronn Moss sul set di Beautiful, e quindi la permanenza di Lane, è durata circa tre settimane, dopo le quale i fan hanno potuto rivederlo affianco della dottoressa Taylor, con cui all’epoca era sposato. A proposito di Taylor: la mamma di Thomas e Steffy sta per fare il suo ritorno a Los Angeles, più carica che mai. Ma con una novità: l’attrice che le darà il volto non sarà quella storica, Hunter Tylo, ma Krista Allen. Noi non vediamo l’ora di rivederla in azione, e voi?