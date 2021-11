E’ una star del cinema, ma sapete in che cosa è laureata l’attrice?

E’ una star del cinema, ma sapete in che cosa è laureata l’amata attrice? Non tutti lo sanno, scopriamolo insieme!

Classe 1981, Natalie Portman è un’attrice, regista e produttrice cinematografica. Era una bambina quando ha iniziato a studiare danza. Entra nel mondo dello spettacolo cominciando a lavorare come modella. La prima parte da protagonista le viene offerta nel 1994, nel film Leon.

Grazie a questo film, l’attrice viene subito notata e inizia a lavorare in altri progetti. I film in cui appare in questo periodo sono Heat – La sfida, dove recita con Al Pacino e Robert De Niro, Tutti dicono I Love You e Mars Attacks!. Si impegna, però, nel periodo estivo, per non rinunciare alla scuola e all’università. Ebbene, proprio a tal proposito, sapete in che cosa è laureata?

Attrice amatissima, protagonista di diversi film: sapete in che cosa è laureata?

Grazie a questo impegno, viene subito notata e le vengono offerti altri ruoli. L’attrice allora era giovanissima, e per questo, si è impegnata sempre durante il periodo estivo, per evitare che la sua passione per la recitazione intaccasse quella per lo studio. Sapete qual è stato il suo percorso di studi e in che cosa è laureata?

Natalie per quasi tre anni non è apparsa più in nessun film, decidendo di dedicarsi pienamente allo studio e al teatro. Una volta terminata la scuola, si iscrive all’Università di Harvard per studiare psicologia e recitazione alla Stagedoor Manor Performing Arts Camp. Appena dopo la laurea, rientra nel mondo del cinema interpretando la regina Amidala in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma. Il successo è immenso, tanto che, sempre nello stesso anno, nel 1999, ottiene la parte da protagonista in La mia adorabile nemica. Da quel momento, Natalie Portman non si è più fermata e oggi è amata e apprezzata in tutto il mondo.