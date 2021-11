Uomini e Donne, splendida anticipazione: lasciano il programma insieme, è nato l’amore tra i due protagonisti.

L’attuale stagione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. I colpi di scena nello studio della trasmissione di Maria De Filippi sono stati già tantissimi e, a quanto pare, non sono affatto finiti. L’ultimo è arrivato proprio dalla registrazione di ieri, lunedì 30 novembre 2021.

Una nuova coppia si è formata grazie alla trasmissione di Maria De Filippi! I due protagonisti hanno deciso di lasciare il programma insieme e continuare la loro storia a telecamere spente, scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, lasciano il programma insieme: è nata una nuova coppia

Un altro lieto fine ad Uomini e Donne! Una nuova conoscenza si è trasformata in un sentimento forte e reale: i due protagonisti hanno deciso di lasciare il programma per viversi fuori. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata registrata ieri, 29 novembre 2021. Come è noto, tra la registrazione e la messa in onda passano diversi giorni. Se siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando siete nel posto giusto.

Come riporta la sempre informata pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Isabella e Fabio hanno lasciato la trasmissione insieme! La dama è diventata in poco tempo una delle protagoniste assolute del Trono Over e, dopo alcune frequentazioni finite male, ha trovato la persona giusta. Con Fabio è nato subito un feeling e il sentimento tra di loro è cresciuto sempre di più. La dama è entrata spesso in conflitto con Gemma Galgani, ma anche con Armando Incarnato: entrambi hanno spesso accusato Isabella di essere nel programma per cercare visibilità e sponsorizzare il proprio lavoro.

A quanto pare, però Isabella non solo è arrivata in trasmissione per cercare l’amore, ma lo ha anche trovato. Per scoprire i dettagli della puntata dovremo attendere qualche giorno. Nel frattempo mandiamo tutti i nostri migliori auguri alla neo coppia!