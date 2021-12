Era solo una bambina, oggi è un’attrice molto amata: la stiamo seguendo in una serie di successo

In questa foto c’è una bambina, oggi è un’attrice molto amata: la stiamo seguendo in una serie di successo.

Riconoscete la bambina in foto? Oggi è un’attrice molto amata. E’ giovanissima, ha circa 25 anni, ma già può vantare di importanti lavori. E’ stata proprio lei a rendere noto questo scatto sul suo profilo social, in vecchia data.

Vi abbiamo accennato che, la stiamo seguendo in una serie di successo. E’ in onda su Rai Due da alcune settimane, con la seconda stagione. Tra le tante storie che la fiction porta in scena, c’è anche quella del suo personaggio. Osservando la foto, riuscite a riconoscere chi è?

Leggi anche Ne Il Segreto ha interpretato Don Filiberto: non riconoscerete l’attore, è completamente diverso

In questo scatto era solo una bambina, oggi è un’attrice molto amata: la stiamo seguendo nella serie di successo

L’attrice ha reso pubblico questo scatto sul suo canale instagram qualche anno fa. Era solo una bambina, ma oggi, è diventata una bravissima attrice. Ha sempre avuto una grande passione per la recitazione. Dopo il diploma al Liceo Linguistico, ha studiato a Teatro.

Leggi anche Riconoscete l’attore in foto? Oggi è amato in tutto il mondo: l’abbiamo seguito in Harry Potter

Dal 2014 recita in varie fiction Tv andate in onda Su Rai 1 e Rai 2. Ma il suo esordio cinematografico è arrivato nel 2016, nel film Un Bacio. Dal 2017, l’attrice è presente nel cast della seguitissima serie televisiva La porta Rossa. Da alcune settimane ha avuto inizio la seconda stagione di un’altra serie di successo, dove c’è anche lei tra gli interpreti. Adesso, dopo questi indizi, avete capito chi è la bambina in foto?

E’ l’attrice Valentina Romani, interprete di Naditza in Mare Fuori 2, l’avreste mai riconosciuta? Nello scatto era molto piccola ma molti tratti del viso non sono affatto cambiati. Oggi, grazie al talento e all’impegno, è diventata un’attrice amata e apprezzata. Dal 2017, è tra i principali interpreti della serie tv La Porta Rossa, dove porta in scena il personaggio di Vanessa. Ma abbiamo avuto modo di vederla anche in che Dio ci aiuti 4, Un passo dal cielo, Fuoriclasse 3, Tutto può succedere, Aldo Moro-Il professore, Non uccidere, Alfredino-Una storia Italiana e in altri film.