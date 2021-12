Beautiful Anticipazioni, cosa bolle in pentola tra Steffy e Bill? La notizia che nessuno immaginava sui protagonisti della soap di Canale 5.

Un successo che dura da quasi 35 anni, quello di Beautiful. La soap opera americana tiene compagnia al pubblico dal 1987, anno in cui è andata in onda primissima puntata negli Usa. Di lì a poco, la serie è diventata tra le più seguite in tutto il mondo. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama e, ovviamente, delle infinite storie d’amore che nascono tra i protagonisti.

E tra le coppie più discusse, ma nello stesso tempo più amate, degli ultimi anni c’è senza dubbio quella formata da Bill Spencer e Steffy Forrester. Una storia che possiamo definire proibita, visto che la giovane figlia di Ridge è uno dei grandi amori del figlio di Spencer… Ma tra i due è davvero finita per sempre?

Beautiful, ritorno di fiamma tra Steffy e Bill Spencer? Le parole inaspettate

Di storie passionali, in Beautiful, ne abbiamo viste tantissime, ma in poche hanno emozionato il pubblico come i “Still”! Nonostante la loro storia arrecasse dolore al povero Liam, in molti amavano vedere insieme Steffy e Bill: entrambi forti e determinati, i due sono molto più simili di quello che sembra. Attualmente ognuno prosegue la propria vita, ma potrebbe esserci un ritorno di fiamma?

Ebbene, le parole dell’attrice Jacqueline McWood, l’interprete di Steffy, fanno ben sperare i fan della coppia. Intervistata da Soaps.sheknows.com, l’attrice spende ottime parole per la coppia, definendo i due personaggi simili e spiegando che Steffy è l’unica capace di tenere testa a Bill e che entrambi riescono a tirare fuori il meglio dall’altro. Per Jacqueline, insomma, Bill e Steffy sono la coppia ideale? Potrà rinascere? Ecco la risposta dell’attrice, che da poco ha annunciato di aspettare il terzo figlio: “C’è una possibilità che possa accadere di nuovo. È molto felice in questo momento del suo matrimonio con Finn, ma è una soap e niente dura per sempre!”

Parole che non possono che far sognare tutti i fan della coppia, speranzosi di rivedere i mitici Still insieme. A voi piace questa coppia?