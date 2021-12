Cambio look per Luciano Punzo di Temptation Island: “Volevo darci un taglio”, come si è mostrato sui social l’ex tentatore.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island. Si, perché ha letteralmente incantato i telespettatori con il suo dolce corteggiamento. Parliamo di Luciano Punzo, l’ex tentatore di Manuela Carriero. I due si sono conosciuti proprio all’interno della trasmissione di Maria De Filippi e indovinate un po’?

Dopo la rottura col suo ormai ex Stefano Sirena, Manuela ha iniziato una storia con Luciano che prosegue a gonfissime vele! I due si mostrano sempre insieme su Instagram, uniti e complici. E anche durante il cambio look del napoletano, Manuela era lì ad accompagnarlo. Siete curiosi di vedere come si è mostrato?

Luciano Punzo, cambio look per l’ex tentatore di Temptation Island: non l’abbiamo mai visto così

Quanto sono belli Luciano Punzo e Manuela Carriero? Forse non tutti lo sanno, ma i due ex protagonisti di Temptation Island sono più innamorati che mai! E, giorno dopo giorno, condividono con i fan i momenti più dolci delle loro giornate. Poche ore fa, proprio su Instagram, Luciano ha mostrato a tutti il suo nuovo look.

Il napoletano ha deciso di darci un taglio, accorciando la sua chioma, che ha sempre portato piuttosto lunga. Non lo abbiamo mai visto così, date un’occhiata:

Eh si, look decisamente rivoluzionato per l’ex tentatore, che ha mostrato ai followers il risultato chiedendo opinioni: “Vi piace? Vi prego di non farmi avere rimpianti”. A giudicare dai likes e i commenti positivi che hanno invaso il post in poco tempo, il look è stato più che approvato. Al suo fianco, come sempre, la sua dolce metà Manuela, che ha occhi solo per lui. E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono insieme?