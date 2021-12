Ultima puntata da brividi per la fortunata fiction Rai Cuori: ci sarà la seconda stagione? Arriva una rivelazione inaspettata.

È appena andata in onda l’ultima puntata di Cuori, la fortunata fiction di Rai 1 che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. I protagonisti della vicenda sono alle prese con triangoli amorosi e la vita di medici chirurghi. Tutti si chiedono se ci sarà un seguito a questa stagione.

Cuori è la serie televisiva andata in onda su Rai 1 e l’ultimo episodio è stato trasmesso proprio domenica 28 novembre e la puntata da brividi ha lasciato un potenziale finale aperto. I protagonisti della storia sono Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci, Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari, e la dottoressa Delia interpretata da Pilar Fogliati. Gli spettatori lasciano il personaggio di Cesare in sospeso, poiché non si capisce se si risveglierà dopo il difficile trapianto al cuore. Gli appassionati della serie già non vedono l’ora di scoprire se questa incredibile storia avrà un proseguo.

Cuori: Ci sarà la seconda stagione? Arriva la notizia inaspettata

Secondo alcune indiscrezioni arrivate alla testata giornalistica online di Fanpage, sarebbero già in cantiere i preparativi per la seconda stagione di Cuori. I telespettatori saranno felici di sapere che i loro beniamini probabilmente torneranno. A quanto pare la seconda stagione della fiction sarebbe già in fase di scrittura, e anzi, sembrerebbe proprio che siano già pronti per iniziare le riprese, anche se non è ancora arrivata la conferma ufficiale della Rai.

Il tormentato amore di Delia e Alberto non finisce qui! Fanpage ne ha parlato con una delle protagoniste indiscusse della serie, Pilar Fogliati. La bella attrice è molto legata al suo personaggio, infatti non è pronta a lasciarlo. Ha dovuto affrontare uno studio molto intenso sulle figure femminile della storia, per poter rendere Delia un personaggio credibile e sfaccettato. Pilar Fogliati ha poi rivelato un suo pensiero che riguarda la travagliata storia d’amore tra il suo personaggio e Alberto. Secondo l’attrice un triangolo e una storia d’amore così appassionanti per il pubblico non finirà. “Per portare avanti una storia del genere in nuove puntate, credo che sull’amore di Delia e Alberto ci sarà ancora qualche nuvola” spiega la Fogliati.

Non vediamo l’ora di ricevere ufficialmente la conferma della seconda stagione di Cuori, in onda su Rai 1.