Diana Del Bufalo senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole, è bellissima

Diana Del Bufalo si mostra sui social senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole.

Abbiamo conosciuto Diana Del Bufalo tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ricorderemo quando vi ha partecipato, nell’edizione del 2010. Nella scuola è entrata come cantante, ma oltre ad avere grandi doti canore, ha dimostrato di saper spaziare da un ambito ad un altro.

Dopo quell’esperienza, si sono aperte per lei altre porte. Oggi è una bravissima attrice. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzarla in diversi film. E’ una delle protagoniste della seguitissima serie di Rai Uno Che Dio ci aiuti. L’attrice è molto attiva sui social, dove, qui, il suo canale instagram conta di ben oltre il milione di follower. Sui social ama condividere scatti e storie con i suoi seguaci. Lei non ha mai timore di mostrarsi per quello che è. E su instagram, qualche tempo fa, ha pubblicato una foto in cui è apparsa senza trucco e senza nessun filtro: l’avete vista al naturale?

Diana Del Bufalo senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole

Dopo quell'esperienza, per lei, si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Molto attiva sui social, ha oltre un milione di follower. Nelle sue storie ci fa ridere e divertire a più non posso, ama mostrarsi così com'è, bella, spensierata e sincera. Non mancano gli scatti, tutti bellissimi e particolari. Uno ha catturato la nostra attenzione. Si tratta di una vecchia foto, pubblicata qualche mese fa, in cui la bella Diana si mostra senza trucco e senza nessun filtro: l'avete vista?

Ecco lo scatto di cui parliamo. Diana Del Bufalo ha un viso spettacolare e molto luminoso anche senza make up. L’attrice è bellissima al naturale. La foto ha fatto boom di like e ha ricevuto tantissimi complimenti.