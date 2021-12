Grazie al suo percorso a Vite al Limite è dimagrito ben 100 kg, ma vederlo com’era prima vi lascerà davvero sconvolti: guardate qui, clamoroso!

Un record incredibile, quello segnato da uno dei pazienti del dottor Nowzaradan nel corso del suo percorso a Vite al Limite. Divenuto parte del cast del programma, l’uomo ha saputo impressionare non soltanto lo stesso chirurgo iraniano per gli incredibili risultati raggiunti, ma anche tutti gli affezionatissimi spettatori del programma. Grazie alla trasmissione di TLC, infatti, il padre di famiglia è riuscito a dimagrire ben 100 kg.

Quando è entrato a far parte di Vite al Limite, il paziente del dottor Now pesava ben 295 kg. Dei numeri piuttosto eccessivi, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, condizionavano fortemente la sua vita. Qualsiasi tipo di attività, anche quella più semplice ed ovvia, risultava un problema per l’uomo. È proprio per questo motivo, quindi, che ha poi deciso di rivolgersi al chirurgo iraniano. Il suo percorso all’interno della clinica, c’è da ammetterlo, è stato davvero pazzesco. Grazie alla sua costanza e buona volontà, è riuscito a dimagrire 100 kg. Ed ancora oggi, a quanto pare, sembrerebbe godere di un’ottima forma fisica. Com’era prima? Scopriamolo insieme.

È dimagrito 100 kg a Vite al Limite e ritorna in super forma: ecco com’era prima

Gideo è stato uno dei protagonisti della quarta edizione di Vite al Limite che più ha saputo catturare l’attenzione di tutti. Entratovi con un peso che arrivava quasi a toccare i 300 kg, il paziente del dottor Nowzaradan ha dimostrato di avere un forte interesse a ritornare in forma sin dal primo momento. È proprio per questo motivo che, a conclusione del suo percorso, la bilancia è riuscita a segnare esattamente 100 kg in meno.

Spulciando il suo canale Facebook, abbiamo appreso che ad oggi, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, Gideon gode ancora di ottima forma. E sembrerebbe proprio che sia riuscito a mantenere un regime alimentare piuttosto regolato. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Eccolo qui:

Insomma, le differenze ci sono e sono piuttosto notevoli! Complimenti!