Chi è l’attrice che interpreta Emma nella serie Tutta colpa di Freud? Conosciamola meglio: età, Instagram, vita privata e com’è nata la sua passione per la recitazione.

Finalmente approda su Canale 5 la fiction targata Mediaset, Tutta colpa di Freud, tratta dal film di Paolo Genovese. Tra i tanti personaggi della serie vedremo alle prese con la vita Emma, una delle figlie del protagonista, interpretato da Claudio Bisio.

Tutta colpa di Freud è la nuovissima serie che andrà in onda a partire dal primo dicembre 2021. Il protagonista è lo psicoterapeuta Francesco Taramelli, interpretato dal grande Claudio Bisio. Tra i personaggi conosceremo Emma, una delle sue tre figlie. Il suo dinamico personaggio sta per partire per l’ Inghilterra inseguendo il suo sogno di diventare un’ influencer famosa, ma qualcosa scombussolerà i suoi piani. Chi è l’attrice che interpreta Emma? Scopriamo qualcosa in più su di lei, a partire dall’età, Instagram, vita privata e come è nata la sua passione per la recitazione.

Leggi anche Tutta colpa di Freud arriva su Canale 5: trama, episodi, streaming, cast e dove è stato girato

Tutta colpa di Freud: Chi è l’attrice che interpreta Emma?

L’attrice che veste i panni della biondissima Emma si chiama Demetra Bellina, è nata a Udine nel 1995 ed è giovanissima! A soli 26 anni ha le idee molto chiare e la passione per il cinema l’ha accompagnata fin da piccola. Spiando il suo profilo Instagram da dieci mila follower, si intuisce immediatamente il suo amore per la recitazione e le icone di un tempo. Si alternano scatti dei suoi occhi di ghiaccio e foto sul set.

Leggi anche Chi è Marta in Tutta Colpa di Freud: marito, Instagram, età e quel ‘retroscena’ che in pochi conoscono

Per quanto riguarda la sua vita privata Demetra Bellina è molto concentrata sul suo lavoro, ma ha anche molte passioni come la pittura, scrittura e soprattutto la musica. In un intervista a Vanity Fair ha rivelato che le piacerebbe molto recitare in un musical, poiché unirebbe la recitazione e il canto. L’argomento fidanzato è un mistero, la bella attrice è molto riservata su questo e non ci sono mai state prove di una sua relazione pubblica. Tra i film di maggior successo in cui ha preso parte possiamo trovare Youtopia, Di padre in figlia e Non uccidere 2. Da quello che Demetra Bellina ha raccontato a Vanity Fair, la sua passione per la recitazione è iniziata quando aveva più o meno 8 anni, guardando Gli uomini preferiscono le bionde, con Marilyn Monroe. “Da quel momento ho capito che volevo essere come lei” ha spiegato la bella attrice.

Leggi anche Claudio Bisio, sapete chi è sua moglie? Come si chiama e di che cosa si occupa nella vita

Non vediamo l’ora di vederla nella nuova serie Tutta colpa di Freud in arrivo su Canale 5.