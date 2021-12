Elettra Lamborghini, brutta disavventura a casa: racconto raccapricciante

Brutta disavventura a casa per Elettra Lamborghini, racconto raccapricciante sui social: ecco le parole della cantante

La ricca ereditiera ha voluto condividere un’esperienza poco felice con i suoi seguaci. La cantante ha raccontato cosa l’è successo in questi giorni e le sue parole hanno letteralmente spiazzato i fan. Il racconto, infatti, non è affatto leggero.

Disavventura per Elettra Lamborghini: il suo racconto

Elettra Lamborghini è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili. È inoltre una delle cantanti più amate e seguite del nostro paese. Ha raggiunto la notorietà grazie al singolo “Pem Pem“, divenuto in breve tempo una hit di fama mondiale. Il primo album della Lamborghini, “Tweerking Queen“, ha avuto un discreto successo nel nostro paese. Nel 2020 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare).

Oltre ad essere una cantante, la Lamborghini è anche un personaggio televisivo. Ha partecipato ad alcuni reality show girati in altri paesi, come Geordie Shore, mentre in Italia è stata opinionista dell’Isola dei Famosi e coach di The Voice of Italy.

Elettra ha costruito la sua fama soprattutto sui social, dove è molto seguita. Su Instagram, con quasi 7 milioni di follower, è una delle cantanti italiane più seguite. Le sue foto e le sue stories raggiungono sempre migliaia di interazioni.

Proprio sul popolare social network, la nota cantante ha raccontato di aver assistito ad una scena veramente disgustosa. Le sue parole hanno spiazzato i fan. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un racconto del genere.

La Lamborghini ha raccontato di aver trovato la casa piena degli escrementi della sua cagnetta, Lea. Essendo molto piccola, la cagnetta non può restare da sola, perchè, in tal caso, riempie la casa di escrementi, com’è successo proprio questa volta.

Sui social, la nota cantante ha raccontato: “Quando torno non riesco neanche ad entrare dalla porta perché trovo mer*** ovunque”. La cagnetta ha addirittura pestato le feci, portandole per tutta la casa. La Lamborghini subito dopo ha provato a lavare la casa, ma poi si è accorta di dover chiamare i rinforzi.