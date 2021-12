Gf Vip, Jessica crolla subito dopo la puntata: la concorrente scoppia in lacrime e spiega il motivo

Gf Vip, crollo per Jessica subito dopo la puntata, la principessa scoppia in lacrime: “Attaccano sempre”.

Una puntata piena di colpi di scena quella del Gf Vip, andata in onda lunedì 29 novembre. Dopo l’ingresso di Maria Monsè e di Patrizia Pellegrino, sono entrati giocando come concorrente unico Valeria Marini e Giacomo Urtis, e subito dopo Biagio D’Anelli.

Il televoto ha visto l’uscita di Clarissa Hailé Selassié, scontratasi alla fine con sua sorella Lulù. Quest’ultima, ha avuto un gesto d’impulso e durante la diretta, è corsa in bagno, arrabbiata per la nomination e per essersi trovata con sua sorella. Questo atteggiamento ha portato Alfonso Signorini a riprenderla. Subito dopo la puntata, Jessica, la prima delle tre sorelle, ha avuto un momento di sconforto, dettato dagli accadimenti.

Gf Vip, crollo per Jessica dopo la puntata: la concorrente scoppia in lacrime

La puntata di Lunedì è stata molto difficile per le sorelle Hailé Selassié. Clarissa è stata eliminata, trovandosi alla fine, dopo che Soleil, Carmen e Manila sono state salvate, al confronto finale con Lulù.

Quest’ultima, invece, è stata ripresa da Alfonso Signorini. In diretta, la principessa si è allontanata per andare in bagno e dare vita a un lungo sfogo, con parole che non sono affatto piaciute. Per questo, il conduttore l’ha fortemente ripresa. Ma subito dopo la puntata, Jessica ha avuto un momento di sconforto, e ha spiegato il motivo del suo malessere.

“Così stiamo deludendo la mia famiglia, noi così siamo, mi dà fastidio… che non sono nessuno io l’ho sempre detto e mai mi sono permessa di dire che io sono qualcuno. Poi però non mi fanno spiegare, ti attaccano.. sono sempre le stesse persone, non ti lasciano parlare, hanno ragione loro”. Jessica ha parlato della sua paura di deludere la famiglia. Nel suo sfogo ha anche parlato degli altri concorrenti, dicendo che diverse persone attaccano senza lasciar parlare.