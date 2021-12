È stata la conduttrice della primissima edizione di Non è la Rai: voi l’avete riconosciuta in questo scatto? Oggi è amatissima e super famosa!

È stato uno dei programmi più pazzeschi degli anni ’90, Non è la rai. Andato in onda per la prima volta nel 1991, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua prima messa in onda e della sua fine, continua ad essere ricordato con un affetto impressionante.

Leggi anche –> Da Non è la Rai ad attrice di successo, la riconoscete in questa foto? Aveva meno di 20 anni: incredibile

Nel corso di queste quattro edizioni di Non è la Rai, diciamoci la verità, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere tantissime ragazze. Alcune sono riuscite a cavalcare la cresta dell’onda dopo il programma. Ed altre, invece, sono letteralmente scomparsa dal piccolo schermo nostrano. Una cosa, però, c’è da ammetterla: il successo della trasmissione non è soltanto dovuto alle giovanissime che si sono messe in gioco, ma anche a coloro che ne hanno assunto le redini. Stiamo parlando proprio dei conduttori. A tal proposito, ricordate chi è stata la conduttrice di Non è la Rai nel corso della sua prima edizione? Oggi è davvero amatissima!

Leggi anche –> Dopo Non è la Rai la sua vita è cambiata radicalmente, vi ricordate di lei? Cosa fa oggi

È stata la conduttrice di Non è la Rai nel corso della prima edizione: l’avete riconosciuta?

Siete riusciti a riconoscere chi è questo in scatto? Ad oggi, è una conduttrice famosissima e super amata, eppure qui ve l’abbiamo mostrata nel corso della sua indimenticabile esperienza al timone di Non è la rai. Correva esattamente il 1991 quando la trasmissione di Gianni Boncompagni andava in onda per la prima volta ed ha appassionato tutti, tanto che, dopo quella, se ne sono alternate altre tre edizioni.

Leggi anche –> È stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai, sapete com’è diventata oggi? Dopo 27 anni si mostra così

Di chi parliamo, però? Ebbene: se guardate con attenzione lo scatto, non farete assolutamente fatica a riconoscerla! Stiamo parlando proprio della mitica Enrica Bonaccorti! Entrata a far parte del programma nella prima edizione, la simpaticissima romana è stata la conduttrice di Non è la Rai nel corso della sua prima edizione. Dopo è stata seguita da Paolo Bonolis ed, infine, da Ambra Angiolini.

Diteci la verità: voi l’avevate riconosciuta?