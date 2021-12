È stata l’insegnante di fitness a Saranno Famosi, ma sapete cosa fa oggi? Da quel momento la sua vita è fortemente cambiata: i dettagli.

Ad oggi, Amici è arrivato alla sua ventunesima edizione. Programma amatissimo e di successo, il talent di Maria De Filippi ha saputo intrattenere milioni e milioni di spettatori nel corso di questi lunghi ed intensi anni. Come dimenticare, però, la sua prima edizione! Intitolata Saranno Famosi, la stagione d’esordio del programma è stata davvero pazzesca. Tanto è vero che ancora oggi alcuni dei suoi protagonisti continuano ad essere ricordati con immenso affetto.

Tra i tantissimi volti che si sono alternati nella scuola di Saranno Famosi, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lei: l’insegnante di fitness. Volto amatissimo della scuola non soltanto in questa edizione, ma anche in quella seguente, la personal trainer ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ad oggi, infatti, sono passati più di vent’anni da quel momento e l’insegnante continua a godere di un clamore incredibile. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

È stata l’insegnante di fitness a Saranno Famosi: cosa fa oggi

Sono davvero tantissimi i professori che, in tutti questi anni, hanno preso parte alla buona riuscita di Amici. Tra questi, però, è impossibile dimenticarci di lei: Jill Cooper. Trasferitasi in Italia quando era davvero giovanissima, nel 2000 è diventata l’insegnante di fitness della scuola di Saranno Famosi. Da quel momento, la sua carriera nel mondo dello spettacolo nostrano ha letteralmente preso il volo.

Appurato che nella scuola di Maria De Filippi vi è rimasta fino all’anno successivo, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Come dicevamo precedentemente, la sua partecipazione a Saranno Famosi le ha aperto l’accesso diretto al successo. Subito dopo questa esperienza, infatti, non soltanto la bella Cooper ha preso parte a tantissimi altri programmi televisivi nei quali si è sempre ritagliata una parentesi dedicata al fitness, ma è diventata anche una conduttrice di una certa fama. Senza considerare, inoltre, che è una madre e che, insieme al suo attuale marito, ha creato anche un proprio brand d’abbigliamento.

Amavate anche voi le sue lezioni di fitness?