La clinica della pelle, James non ne può più della sua malattia: per la dottoressa Craythorne non era mai accaduto prima d’ora una cosa del genere.

James è stato uno dei pazienti de La clinica delle pelle che più ha avvertito l’esigenza di rivolgersi alla dottoressa Craythorne e di chiedere il suo aiuto. Marito e padre di bambini, l’uomo ha raccontato di non sentirsi affatto a proprio agio col suo corpo a causa del problema alle pelle.

Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il suo incubo sia iniziato circa 20 anni prima, ma che col passare del tempo la situazione è diventata poi insostenibile. A distanza di tempo, infatti, la sua malattia non soltanto è peggiorata, ma gli fa vivere un vero e proprio dramma. È proprio per questo motivo che, dopo aver chiesto aiuto a diversi altri medici ed aver sentito sempre le stesse cose, James ha ritenuto opportuno rivolgersi proprio alla dottoressa Craythorne. Cos’è successo? Vi anticipiamo: niente di grave! Nonostante questo, però, l’uomo provava un forte imbarazzo a causa di questa malattia. Scopriamo insieme ogni cosa.

La clinica della pelle, la decisione di James: cos’è successo durante l’intervento

A La clinica della pelle, James ha deciso di prendervi parte e di chiedere, quindi, aiuto alla dottoressa Craythorne per le numerose protuberanze presenti sulla sua testa, che oltre a provocargli un forte imbarazzo, gli provocavano anche dei problemi fisici. Una di queste, ad esempio, era posizionata dietro la nuca. E questa, purtroppo, oltre a non consentire un ottimo riposo notturno, gli comportava anche dei fortissimi mal di testa.

Giunto alla clinica della dottoressa Craythorne, la rimozione delle cisti è stato piuttosto immediata. Attraverso un semplicissimo intervento chirurgico, infatti, la dermatologa irlandese ha iniziato a muovere le protuberanze più grosse. Partendo, quindi, da quella posizionata sulla fronte. Fino a quella, infine, posizionata dietro la nuca. Queste, come sottolineato dalla diretta interessata, sono chiamate cisti pilari. E, come detto, sono le più grosse che la dermatologa ha visto in tutta la sua vita. “Non le avevo mai viste prima d’ora così”, ha detto la simpaticissima Emma.

Ci auguriamo che adesso James sia ritornato a sorridere. E a condurre la vita che lui tanto desiderava di condurre.