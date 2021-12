È stato l’affascinante Robb Stark nella serie il Trono di Spade, ma che fine ha fatto l’attore che ha reso celebre il personaggio?

Il Trono di Spade è una delle serie televisive più importanti e conosciute della storia. Grazie alla fantasia dello scrittore George R. R. Martin siamo entrati nell’incredibile mondo di Westeros, con i suoi personaggi e le sue avventure. Il trono di Spade è poi diventata la famosa trasposizione cinematografica che tutti conosciamo e che si è conquistata la vittoria del prestigioso Emmy Award per la miglior serie drammatica, per ben 4 volte.

Tra i vari personaggi della serie ricorderemo sicuramente il giovane e carismatico Robb Stark, figlio e futuro lord di Grande Inverno. Il suo personaggio è stato uno dei più sfortunati di tutta la serie e la sua fine è ricordata come una delle più strazianti in assoluto. È infatti entrato nella storia il famoso episodio Le nozze rosse dove Robb Stark perde la vita. La drammaticità della scena deve il merito sicuramente alla sua incredibile interpretazione, ma che fine ha fatto l’attore che interpretò Robb Stark? Scopriamo insieme alcuni retroscena sulla sua vita.

Robb Stark nel Trono di Spade: Cosa fa oggi?

Il mitico Robb Stark, conosciuto anche come il primo Re del Nord è stato interpretato dal bel Richard Madden, attore scozzese classe 1986. Oltre al Trono di Spade ha recitato in diversi spettacoli teatrali, film e serie tv tra cui I Medici, Cenerentola, Rocketman e molti altri. Attualmente è approdato sulla sala cinematografica il suo ultimo lavoro, si tratta di Eternals, capitolo della saga Marvel dove interpreta Ikaris. Da piccolo Richard Madden ha subito bullismo per la sua forma fisica e il teatro e la recitazione lo hanno aiutato a superare questo momento di difficoltà e diventare più sicuro.

Per quanto riguarda la sua vita privata Richard Madden è stato con l’attrice Jenna Coleman e con la modella Ellie Bamber. Nel corso del 2019 sono arrivate diverse indiscrezioni sulla presunta omosessualità dell’attore dato che è stato spesso paparazzato, anche in vacanza con il giovane attore Froy Gutierrez. L’attore non ha mai confermato né smentito questa presunta storia. Una piccola curiosità sul bell’attore scozzese è che soffre della malattia dermatologica poliosi. Non è nulla di grave, si tratta di una carenza di melanina in un area di capelli che diventano più chiari.

Noi adoriamo Richard Madden e siamo curiosi di vedere i suoi prossimi lavori sul grande schermo!